Kós Hubert rátett még egy lapáttal

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka - aki szombaton (ma) ünnepli 23. születésnapját - azt követően, hogy a selejtezőben 43.08 másodperces rekordot ért el, a fináléban 42.61-re faragta saját nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot).

Kós egy nappal korábban is igazolta szenzációs formáját, miután 100 yard pillangón úgy lett második öt századdal lemaradva Josh Liendo mögött, hogy beállította a kanadai korábbi rekordját (42.54). A magyar szövetség tájékoztatása szerint eddig egy úszó volt az NCAA történetében Luca Urlando személyében, aki háton és pillangón is 44 másodpercen belül időt ért el.

Kós már mindkét távon 43 mp alatt van.

„Karrierem kedvenc úszása volt. Az olimpia más, ott nagy a teher, bár az országért is úszol, mégis nagyon egyedül vagy. Itt négy napig egy csapat vagyunk, fanatizáljuk egymást, és ma a csapatért csináltam ezt" – nyilatkozta közösségi oldalán a magyar klasszis.

Az 500 yardos gyorsúszás fináléjában Sárkány Zalán volt érdekelt, a 22 esztendős magyar úszó - aki 1650 yardon egyéni csúccsal második volt, és az 1000 yardos részideje NCAA-rekord volt - 4:07.95 perces idővel negyedik lett, s hét századdal csúszott le a dobogóról.