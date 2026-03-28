Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Kós Hubert rátett még egy lapáttal

Az olimpikon az előfutam után a döntőben tovább javította minden idők legjobb idejét 100 yardos (91,44 méter) hátúszásban az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő pénteki napján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar olimpiai bajnoka - aki szombaton (ma) ünnepli 23. születésnapját - azt követően, hogy a selejtezőben 43.08 másodperces rekordot ért el, a fináléban 42.61-re faragta saját nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot).

Kós egy nappal korábban is igazolta szenzációs formáját, miután 100 yard pillangón úgy lett második öt századdal lemaradva Josh Liendo mögött, hogy beállította a kanadai korábbi rekordját (42.54). A magyar szövetség tájékoztatása szerint eddig egy úszó volt az NCAA történetében Luca Urlando személyében, aki háton és pillangón is 44 másodpercen belül időt ért el.

Kós már mindkét távon 43 mp alatt van.

„Karrierem kedvenc úszása volt. Az olimpia más, ott nagy a teher, bár az országért is úszol, mégis nagyon egyedül vagy. Itt négy napig egy csapat vagyunk, fanatizáljuk egymást, és ma a csapatért csináltam ezt" – nyilatkozta közösségi oldalán a magyar klasszis.

Az 500 yardos gyorsúszás fináléjában Sárkány Zalán volt érdekelt, a 22 esztendős magyar úszó - aki 1650 yardon egyéni csúccsal második volt, és az 1000 yardos részideje NCAA-rekord volt - 4:07.95 perces idővel negyedik lett, s hét századdal csúszott le a dobogóról.

Hét árulkodó jel, amiről felismerhető a NAV nevében érkező csalás
Egyre többen próbálnak visszaélni a NAV nevével. A kapcsolódó anyagok között találhatóak azok az sms-ek és e-mailek, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók. Ha ilyet, vagy ehhez hasonlót kapunk, semmiképp ne kattintsunk az abban szereplő linkre. Linczmayer Szilvia, az adóhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: a kamuoldalak linkje mindig eltér a hivatalos oldalakétól, a csaló üzeneteket pedig sok esetben hibás magyarsággal, helyesírási hibákkal írják.
Orbán Viktor: mondjunk nemet a háborúra és a magas energiaárakra

A Fidesz-KDNP elnöke azt állította Facebook bejegyzésében, hogy a Tisza Párt eltörölné a védett benzinárat, a rezsicsökkentést és leválasztanák Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
 

Újabb ország lépett be a háborúba, nagyon súlyos csapás érte Amerika egyik bázisát - Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombat reggel, a közel-keleti háború kitörése óta először az Irán által támogatott jemeni húszik ballisztikus rakétákat indítottak Izrael felé, ezzel pedig Jemen is belépett a harcokba. Az éjszaka folyamán súlyos támadás érte Amerika szaúd-arábiai Prince Sultan légibázisát. Az Irán által végrehajtott a csapásban 12 amerikai katona sebesült meg, emellett pedig legalább két légi utántöltő repülőgép is jelentős károkat szenvedett. Steve Witkoff amerikai főtárgyaló tegnap arról számolt be, hogy akár már a héten megkezdődhetnek a béketárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, azonban eközben Irán vezetői még mindig elutasítják, hogy megindult volna a tárgyalás a két ország között. Cikkünk percről-percre frissül a közel-keleti háború híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa.

103 éves korában elhunyt Dr. Körmendi István, az ország legidősebb háziorvosa.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Iran says area near fatal school strike targeted, as Houthis launch missile towards Israel

Iran has reported no injuries in today's attack on a clinic in Minab, located close to a girls' school where officials say 110 children died on 28 February.

