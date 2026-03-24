Az iráni háború eltalálta a magyar futballt is

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szerint a június 9-én esedékes, Kazahsztán elleni idegenbeli felkészülési mérkőzést – minden bizonnyal a közel-keleti események miatt – hazánkban, azon belül pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezik meg.

Magyarország tehát idén mind a négy barátságos mérkőzését itthon játssza, kezdve a szombati magyar–szlovén összecsapással a Puskás Arénában, ahol három nappal később a görög nemzeti csapatot is fogadják Szoboszlai Dominikék.

A napokban egyébként kisebb változtatásokon esett keresztül Marco Rossi szövetségi kapitány egy héttel ezelőtt bejelentett kerete. Loic Nego sérülés, Callum Styles pedig személyes okokra hivatkozva nem tudott elutazni a csapattal Telkibe, így helyüket Nagy Zsolt, illetve Szalai Attila vette át.

De elöl is akadhat egy fontos hiányzó. Az AEK Athénban futballozó Varga Barnabásnak a hétvégi bajnokin kificamodott a bokája, így kérdésessé vált a támadó játéka a következő két találkozón, bár az reménykedésre adhat okot, hogy a 31 éves csatár ennek ellenére is csatlakozott a kerethez.

Hasonló cipőben jár Dárdai Márton is, akinél szintén nem tudni, rendelkezésére állhat-e majd Rossi kapitánynak.