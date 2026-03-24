Infostart.hu
2026. március 24. kedd
A magyar válogatott a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az iráni háború eltalálta a magyar futballt is

Változik a menetrend, külföld helyett Debrecenben játszik mérkőzést a magyar válogatott.

A magyar labdarúgó-válogatott júniusban esedékes felkészülési mérkőzése Kazahsztán ellen a körülményekre való tekintettel nem a közép-ázsiai országban, hanem a debreceni Nagyerdei Stadionban lesz – jelentette be a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) kedd délben.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szerint a június 9-én esedékes, Kazahsztán elleni idegenbeli felkészülési mérkőzést – minden bizonnyal a közel-keleti események miatt – hazánkban, azon belül pedig a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezik meg.

Magyarország tehát idén mind a négy barátságos mérkőzését itthon játssza, kezdve a szombati magyar–szlovén összecsapással a Puskás Arénában, ahol három nappal később a görög nemzeti csapatot is fogadják Szoboszlai Dominikék.

A napokban egyébként kisebb változtatásokon esett keresztül Marco Rossi szövetségi kapitány egy héttel ezelőtt bejelentett kerete. Loic Nego sérülés, Callum Styles pedig személyes okokra hivatkozva nem tudott elutazni a csapattal Telkibe, így helyüket Nagy Zsolt, illetve Szalai Attila vette át.

De elöl is akadhat egy fontos hiányzó. Az AEK Athénban futballozó Varga Barnabásnak a hétvégi bajnokin kificamodott a bokája, így kérdésessé vált a támadó játéka a következő két találkozón, bár az reménykedésre adhat okot, hogy a 31 éves csatár ennek ellenére is csatlakozott a kerethez.

Hasonló cipőben jár Dárdai Márton is, akinél szintén nem tudni, rendelkezésére állhat-e majd Rossi kapitánynak.

Tömeges boltbezárást jelentett be a Kik

A KiK német ruházati diszkontlánc idén mintegy 300 üzletét zárja be Európa-szerte. Ezzel párhuzamosan mindössze 75 új boltot nyitnak, így az év végére nettó 225-tel csökken az egységek száma - írja a Retail Detail.

Mi történt? Kivették Alonsót a Japán Nagydíjról, megszólalt a spanyol világbajnok

A pénteki szabadedzésen az Aston Martin harmadik számú versenyzője, az amerikai Jak Crawford ül be a spanyol klasszis kocsijába.

Israel and Iran continue to strike each other after US says plans for talks with Tehran remain 'fluid'

Donald Trump says he delayed strikes on energy targets after "productive" conversations with Tehran, but Iran said suggestions of such talks were "fake news".

