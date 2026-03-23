2026. március 23. hétfő
Varga Barnabás, az Athén játékosa (b) és Artemijus Tutyskinas, a Celje játékosa a labdarúgó Konferencia Liga nyolcaddöntõjében játszott NK Celje-AEK Athén elsõ mérkõzésen a szlovéniai Celjében 2026. március 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat

Megsérült a magyar válogatott csatára

Infostart / MTI

Varga Barnabás, a görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén csatára megsérült a vasárnapi, Kifiszia elleni mérkőzésen.

A fővárosi együttese 3–0-ra nyert az alapszakasz utolsó fordulójában, a harmadik gólt Varga szerezte a 26. percben. A szünetben Marko Nikolic vezetőedző lecserélte a 31 éves támadót, majd a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, játékosa bokasésülést szenvedett.

„Az első félidőben kificamodott a bokája, s bár folytatni akarta a játékot, a duzzanat nem nézett ki jól” – idézte a szerb szakembert a gazzetta.gr weboldal. Nikolic hozzátette, Varga Barnabás elutazott a magyar válogatott összetartására, ahol további vizsgálatokon vesz részt.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szombaton Szlovéniával, jövő héten kedden Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést, s a keretnek tagja az AEK Athén légiósa is.

Nem is izraeli, hanem ukrán szál tűnik fel a csehországi terrortámadás mögött?
Komoly biztonsági kérdéseket vet fel az a péntek tűzeset, amely a csehországi Pardubice egyik ipari területén történt. A támadást egy addig ismeretlen csoport, az Earthquake Faction vállalta magára. A közösségi médiában közzétett videójukban azt állították, hogy az „izraeli hadiipar európai központját” vették célba, és palesztinbarát indítékokra hivatkoztak. A valóság azonban más képet mutat.
Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Hortay Olivér: a gáz- és olajpiac még csak befelé megy az alagútba

Komolyabb válság jöhet, mint amilyen az 1970-es években volt. Nincsen azzal történelmi tapasztalatunk, hogy mi történik, ha tartósan és teljesen lezárják a Hormuzi-szorost, azzal pedig főleg nincsen, hogy akkor mi történik, ha a térség épített energetikai infrastruktúráját is széles körű támadások érik – miközben éppen ez zajlik.
 

Ha ez így marad, minden ország megsínyli – drámai figyelmeztetés

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Rossz hírt kaptak a magyar előfizetők: jócskán megemeli az árait a népszerű streamingóriás

A Netflix több mint 10 százalékkal emeli magyarországi előfizetési díjait. Az új tarifák az újonnan csatlakozók számára már érvényesek, a meglévő ügyfelek pedig a tavaszi számlázási ciklustól fizetnek többet - írta meg a HVG.

Kiszivárgott a mesterterv: három váratlan ajánlattal kebelezné be riválisát az óriásbank

Az UniCredit három lehetséges forgatókönyvet is vizsgál, hogy vonzóbbá tegye a Commerzbank felvásárlására tett ajánlatát.

Starmer and Trump discuss need to open Hormuz strait as Israel warns 'weeks' of fighting to come

Fears grow in Lebanon of Israeli ground invasion as IDF preparing for "several more weeks of fighting against Iran and Hezbollah".

