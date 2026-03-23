Megsérült a magyar válogatott csatára

A fővárosi együttese 3–0-ra nyert az alapszakasz utolsó fordulójában, a harmadik gólt Varga szerezte a 26. percben. A szünetben Marko Nikolic vezetőedző lecserélte a 31 éves támadót, majd a mérkőzést követő sajtótájékoztatón elmondta, játékosa bokasésülést szenvedett.

„Az első félidőben kificamodott a bokája, s bár folytatni akarta a játékot, a duzzanat nem nézett ki jól” – idézte a szerb szakembert a gazzetta.gr weboldal. Nikolic hozzátette, Varga Barnabás elutazott a magyar válogatott összetartására, ahol további vizsgálatokon vesz részt.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese szombaton Szlovéniával, jövő héten kedden Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést, s a keretnek tagja az AEK Athén légiósa is.