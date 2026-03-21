2026. március 21. szombat Benedek
Az ukrán Oleh Doroscsuk, miután gyõzött a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokság férfi magasugrásának döntõjében a Kujawsko-Pomorska Arénában 2026. március 21-én.
Aranyat nyertek az ukránok

Belga és ukrán aranyérem született a toruni fedettpályás atlétikai világbajnokság szombat délelőtti döntőiben.

A 4x400-as vegyes váltóban Belgium győzelme nem meglepetés, hiszen az ország válogatottja hagyományosan erős a váltószámokban.

Magasugrásban a férfiaknál - akárcsak egy nappal korábban a nőknél - ukrán siker született. Oleh Doroscsuk 2,30 méterig mindent elsőre vitt át, míg a meglepetésre második mexikói Erock Potillo ezt a magasságot csak harmadikra teljesítette. A címvédő dél-koreai Szang Hjeok Vu holtversenyben a harmadik helyen végzett a tavalyi vb-n is bronzérmes jamaicai Raymond Richardsszal.

4x400 m vegyes váltó

1. Belgium (Jonathan Sacor, Ilana Hanssens, Julien Watrin, Helena Ponette) 3:15.60 p

2. Spanyolország (Markel Fernandez, Paula Sevilla, David Garcia, Blanca Hervas) 3:16.96

3. Lengyelország (Kajetan Duszynski, Anna Gryc, Marcin Karolewski, Justyna Swiety-Ersetic) 3:17.44

Férfi magasugrás

1. Oleh Doroscsuk (Ukrajna) 2,30 m

2. Erock Portillo (Mexikó) 2,30

3. Raymond Richards (Jamaica) és Szang Hjeok Vu (Koreai Köztársaság) 2,26-2,26

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová

Ürge-Vorsatz Diána: tudomásul kell venni, hogy a vízpartokon már nem építkezhetünk akárhová
A tengerszint emelkedése lehet az egyik legsúlyosabb, a klímaváltozással összefüggő kihívás a kulturális örökség védelmében a következő évtizedekben Dubrovnikban – figyelmeztet a város megbízásából készült, a világörökségi helyszínre vonatkozó felkészülési és kockázatkezelési terv, amelyet az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete készített. Az alelnököt, Ürge-Vorsatz Diánát az InfoRádió kérdezte.
A háború a legnagyobb amerikai sztorit döntheti be

A Fed hiába emelte a kamatokat, az adatközponti beruházások nem lassultak. Az AI-boom erősebb volt minden monetáris féknél. Most viszont iráni drónok találják el az AWS szervertermeit, a Hormuzi-szoros zárva, az olaj 100 dollár felett, a kötvényhozamok az egekben. Ami a jegybanknak nem sikerült, azt egy geopolitikai sokk talán megteszi.

Kvíz: Mit tudsz a vízről, a Föld éltető eleméről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

Már olyan természetesnek vesszük, hogy a tiszta vízért csak a csapot kell megnyitnunk, hogy könnyen elfelejtjük, mennyire fontos része az életünknek.

Iran's ability to threaten Strait of Hormuz 'degraded,' US says after underground missile sites bombed

US Central Command says intelligence support and missile radar used to monitor ship movements have also been destroyed.

