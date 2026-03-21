Aranyat nyertek az ukránok

A 4x400-as vegyes váltóban Belgium győzelme nem meglepetés, hiszen az ország válogatottja hagyományosan erős a váltószámokban.

Magasugrásban a férfiaknál - akárcsak egy nappal korábban a nőknél - ukrán siker született. Oleh Doroscsuk 2,30 méterig mindent elsőre vitt át, míg a meglepetésre második mexikói Erock Potillo ezt a magasságot csak harmadikra teljesítette. A címvédő dél-koreai Szang Hjeok Vu holtversenyben a harmadik helyen végzett a tavalyi vb-n is bronzérmes jamaicai Raymond Richardsszal.

4x400 m vegyes váltó

1. Belgium (Jonathan Sacor, Ilana Hanssens, Julien Watrin, Helena Ponette) 3:15.60 p

2. Spanyolország (Markel Fernandez, Paula Sevilla, David Garcia, Blanca Hervas) 3:16.96

3. Lengyelország (Kajetan Duszynski, Anna Gryc, Marcin Karolewski, Justyna Swiety-Ersetic) 3:17.44

Férfi magasugrás

1. Oleh Doroscsuk (Ukrajna) 2,30 m

2. Erock Portillo (Mexikó) 2,30

3. Raymond Richards (Jamaica) és Szang Hjeok Vu (Koreai Köztársaság) 2,26-2,26