Van, ahol vasárnapig kell várni az áramra Szengotthárdon

A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a helyreállítást jelentősen nehezítik a csúszós, jeges utak és a több helyen teljesen elzárt útszakaszok. Számos meghibásodás erdős, nehezen megközelíthető területen történt, amelyeket a szerelők csak gyalogosan tudnak elérni. A terepviszonyok és a hálózat állapota több ponton közvetlen életveszélyt jelent, ezért a munkát fokozott biztonsági intézkedések mellett végzik - írja a blikk.hu a helyi posztok alapján.

A szakemberek tervei szerint szombat estére a legtöbb háztartásban visszatérhet az áram, azonban

Rábatótfalu városrészben várhatóan csak vasárnapra állhat helyre a szolgáltatás.

A vízellátás és más fontos létesítmények zavartalan működését nagy teljesítményű aggregátorokkal biztosítják.

Vasárnaptól a katasztrófavédelem és az erdészet szakembereivel közösen speciális csoportok járják végig a hálózati nyomvonalakat a folyamat felgyorsítása érdekében.

A hideg időjárás miatt a város vezetése melegedőket nyitott a helybéliek számára

III. Béla Technikum kollégiuma: Napközben forró teával, élelemmel és telefon töltési lehetőséggel várják az embereket, éjszakára pedig szállást is biztosítanak a rászorulóknak.

Zsida városrész, művelődési ház: Az épületben a fűtés üzemel, így alkalmas pihenésre, a konyhában pedig meleg étel vagy ital készítésére is van lehetőség.

Az önkormányzat kéri a szentgotthárdiakat, hogy kísérjék figyelemmel a hivatalos tájékoztató csatornákat, és szükség esetén vegyék igénybe a kijelölt intézmények segítségét.

Fotónk illusztráció.