Brunner Blanca a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia nõi hódeszkások krossz számának idõmérõ futamában Livignóban 2026. február 13-án.
Nyitókép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Véget ért a csodakirándulás az olimpiára Brunner Blanca számára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A két visszalépés nyomán az utolsó pillanatban indulóvá előlépett Brunner Blanca a nyolcaddöntőben kiesett a hódeszkások krossz számában a milánói-cortinai téli olimpia pénteki napján.

A 22 éves magyar versenyző rendkívül nehéz futamba került, mivel a délelőtti két rangsoroló futamban az utolsó, 32. helyet szerezte meg.

Többek között Szocsi olimpiai bajnokával, a cseh Eva Adamczykovával kellett megküzdenie, aki egy éve adott életet első gyermekének. Az időmérő leggyorsabb hódeszkásán kívül még a 16. amerikai Brianna Schnorrbusch és a 17. ausztrál Josie Baff volt Brunner az ellenfele.

A magyar hódeszkás a papírformának megfelelően már a rajtnál hátra szorult, és mivel a riválisai nem hibáztak, negyedik lett, jelentős lemaradással. A továbbjutó első két helyen Baff és Adamczykova végzett.

A versenyszám döntőjét a program szerint 14.41-től rendezik.

snowboard

téli olimpia

milánó-cortina 2026

brunner blanca

