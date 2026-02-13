Véget ért a csodakirándulás az olimpiára Brunner Blanca számára

A 22 éves magyar versenyző rendkívül nehéz futamba került, mivel a délelőtti két rangsoroló futamban az utolsó, 32. helyet szerezte meg.

Többek között Szocsi olimpiai bajnokával, a cseh Eva Adamczykovával kellett megküzdenie, aki egy éve adott életet első gyermekének. Az időmérő leggyorsabb hódeszkásán kívül még a 16. amerikai Brianna Schnorrbusch és a 17. ausztrál Josie Baff volt Brunner az ellenfele.

A magyar hódeszkás a papírformának megfelelően már a rajtnál hátra szorult, és mivel a riválisai nem hibáztak, negyedik lett, jelentős lemaradással. A továbbjutó első két helyen Baff és Adamczykova végzett.

A versenyszám döntőjét a program szerint 14.41-től rendezik.