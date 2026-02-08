Indulhat a magyar hódeszkás

"Tegnap még versenyem volt, úgyhogy anyáék nem akartak semmit sem mondani, miután beértem a célba, akkor tudtam meg, hogy valaki megsérült" – nyilatkozta a MOB médiacsapatának Brunner Blanca. – "Akkor még nem volt biztos, hogy indulhatok az olimpián, de az igen, hogy ma elindulok Olaszországba, és meglátjuk mi lesz…"

"Izgatott vagyok és nagyon boldog, a világ összes érzelmét átélem egyszerre. Egy biztos: készen állok! Ott leszek a rajtban és mindent megteszek, ami csak telik tőlem. A rajt előtt persze még teljesítenem kell a pályát, ez alapfeltétel, és lehet, hogy már holnap – az időjárástól függ. Hétfő, kedd és szerda az edzésnap, ezek közül bármelyik lehet, az is megtörténhet, hogy már holnap reggel ott kell állni a rajtban" - fogalmazott. Szakága selejtezőjére pénteken kerül sor.

A pekingi olimpikon Kozuback Kamilla big airben és slope style-ban küzdött a harminc indulási jog egyikéért, amelyekről három hellyel csúszott le.

Fotónk illusztráció.