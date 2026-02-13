„Teljesen más sport lett” – Knoch Viktor a magyar esélyekről

Az olimpiai bajnok edző először a hangulatról beszélt. „Teljesen más sportolóként részt venni egy olimpián, mint edzőként. Sportolóként sokkal inkább éreztem azt, hogy tényleg csak magamra figyelek, nem nagyon hatott meg a körítés. Igazából utólag jöttem rá, hogy a csapattársak esetleg hogy élték meg azt az olimpiát, mert annyira csak arra voltam fókuszálva, hogy én magam a legjobbat nyújtsam, és velem minden rendben legyen. Edzőként azért egy kicsit más, mentálisan több ereje van az embernek, néha tudok olimpiát nézni, feldolgozni és látni az eseményeket, tehát egészen más edzői szerepkörből átélni az olimpiát.”

Knoch Viktor arról is beszélt, hogy mennyire kellett plusz erőt önteni, vagy akár plusz mentális támogatást adni a szakmai támogatáson túl a magyar csapat tagjainak az elmúlt egy héten. „A lányokkal kellett talán kicsit többet beszélni, ők fiatalabbak is a csapaton belül, de szépen abszolválták az első hetet és a versenynapokat.” Nem úgy jött ki a verseny talán, ahogy szerették volna, a másodedző a vegyes váltót sajnálja leginkább, mivel jó munkát végeztek, nagyon jól dolgoztak a megelőző héten.

Szó volt arról is az interjúban, hogy a short track, vagyis a rövidpályás gyorskorcsolya mennyit változott négy, illetve nyolc év alatt. Erről úgy vélekedett, hogy „vannak olyan napok, amikor úgy érzem, nem sokat, és aztán vannak olyan napok, amikor úgy érzem, hogy egy teljesen más sport lett az egész. Ha ezer métereket megnézzük, hogy milyen időkön mennek a versenyzők ezen az olimpián, már a selejtezőktől, negyeddöntőktől kezdve egy-egy 23-as, 24-es idő, talán 8 évvel ezelőtt, mikor én versenyeztem, akkor az nagyon-nagyon kiugró volt, és ha valaki ilyen időt ment, akkor valószínűleg egy fél kanyarral nyerte a futamot. Ugyanakkor néha egy 500-as napon azt érzem, hogy nem sokat gyorsult. Utána meg jön egy olyan verseny, akkor mindenki egy másodpercre gyorsabban megy, mint amit én valaha tudtam.” Leginkább a férfi mezőnyt látja nagyon kiegyenlítettnek a korábbi olimpiai bajnok, hiszen ott 10-12 versenyző reálisan éremre pályázik.

Titkos vágyairól Knoch Viktor elmondta: „úgy jöttünk ki, hogy a két legjobb esélyünk a két váltószereplés volt, hiszen a Mix váltó 12-ben van a kijutással, a férfi váltó pedig 8-ban. Magában az, hogy a férfi váltó kijutott, az egy nagyon-nagyon nagy szó, ott rangsorol mögöttünk 4-5 ország, amelyik összetenné a két kezét, hogy 8. helyen kijusson az olimpiára. Amiben reménykedünk, hogy egy jó futammal az elődöntőben, vagy hogyha az elődöntő nem sikerül, akkor egy jól sikerült B döntővel szeretnénk pontszerző helyen végezni a férfi váltóval, talán kimondva is ez volt a legkomolyabb célunk.”