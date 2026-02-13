ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lõtt az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkõzésén Liverpoolban 2026. február 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik „olyan sok mindenben jó, hogy az már-már nevetséges”

Infostart

Szombaton ugyan nem lesz Premier League forduló, de unatkozni azért így sem fognak az angol foci szerelmesei. A Liverpool a szintén első osztályú Brighton ellen küzd majd az FA-kupában, a tét Arne Slot csapatának a legjobb 16-ba kerülés lesz.

Arne Slot péntek délelőtt megtartotta a szokásos, szombat esti mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját. Igaz, ezúttal nem a Premier League volt a főszerepben, hanem az FA-kupa, azon belül is a Brighton elleni mérkőzés, amelyen a győztes a legjobb 16-ban folytathatja, míg a vesztes elköszön a további küzdelmektől. A Liverpool csapatában ott lehet majd a pályán az a Szoboszlai Dominik, aki még egy PL-meccsen kapott piros lapja miatt nem játszhatott a Sunderland elleni hétközi, végül 1–0-ra megnyert bajnokin.

Meglehetősen rövid, mindössze 11 perces sajtótájékoztató volt a mostani, de még így is szóba került Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik, hogy mennyire fontosok ők a csapat számára, mert legutóbb a Sunderland ellen éppen nélkülük sikerült győzni: „Ez a két játékos nagyon-nagyon fontos számunkra... Az energia, amit mindketten hoznak, nagyon fontos a csapat számára. Milos ebben a szezonban megmutatta, hogy védekezésben nagyon-nagyon szilárd. Képes egy az egy ellen védekezni a világ legjobb szélsői ellen. És egyre gyakrabban látjuk azt, amit Bournemouthban is láttunk. Támadásban is veszélyes, képes fel-felrohanni, és támadásban is veszélyt jelent” – idézi a szavait az Origo.

„Dominikról nem tudok eleget beszélni, olyan sok mindenben jó, hogy az már-már nevetséges. Labda nélkül, labdával is, szabadrúgásból is tud gólt lőni.

A munkatempója egy másik szinten van, nemcsak a futása, hanem a nyomásgyakorlásának intenzitása is hihetetlen. És szerintem mindannyian láthatjuk, milyen technikája és mennyi képessége van. Tehát, ha képes vagy jobb hátvédként, védekező középpályásként, támadó középpályásként, jobb szélsőként is játszani, akkor nagyon sok tulajdonsággal kell rendelkezned, ha képes vagy ezeken a pozíciókon játszani. Ő egyébként kulcsfontosságú volt számunkra ebben a szezonban és a tavalyi szezonban is. És a következő szezonban is az lesz, akárcsak Milos” – fogalmazott.

