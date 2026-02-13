ARÉNA - PODCASTOK
A norvég Johannes Hösflot Klaebo, miután gyõzött és megnyerte nyolcadik olimpiai aranyérmét a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia férfi szabadstílusú 10 kilométeres sífutásában Teseróban 2026. február 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Egy aranyra a norvég attól, hogy minden idők legeredményesebbje legyen

Infostart / MTI

A norvég Johannes Hösflot Klaebo nyerte a férfi sífutók szabadstílusú 10 kilométeres versenyét a milánói-cortinai téli olimpián, ezzel a nyolcadik ötkarikás aranyát gyűjtötte be, és már csak egy kell neki ahhoz, hogy minden idők legeresményesebbje legyen. Kónya Ádám 72., Büki Ádám pedig 86. lett.

A Fiemme-völgyben lévő Tesero Stadionban kialakított, nehéz emelkedőkkel tarkított pályán az indulók - összesen 113-an - fél percenként vágtak neki a távnak. Klaebo, aki eddig a papírformát igazolva győzött egyéni sprintben és a 10+10 kilométeres síatlonban is, a 44-es rajtszámmal versenyzett. Ebben a számban is aranyesélyes volt, de mivel egyéni indítású viadalról volt szó, nem vehette biztosra a sikerét. A 29 éves sztárt tömegrajtos versenyen szinte lehetetlen leszakítani, a végén pedig mindenkinél nagyobb csúcssebességet tud elérni, egyéni indításnál viszont számít, ki hogyan osztja be az erejét.

A verseny napsütésben, hét-kilenc fokban zajlott le, ennek megfelelően volt, aki pólóban versenyzett, de akadt olyan is, aki csak a rajtszámos trikót húzta magára. Klaebo nagy tempót diktált, jó részidőkkel haladt és a célba érkezésekor első volt. Mögötte jött a kettővel utána indult francia Mathis Desloges, aki mindössze 4.9 tizeddel kapott ki tőle. Később egyedül honfitársa, Einar Hedegard volt rá veszélyes, 7,5 kilométernél még öt-hat másodperccel előtte járt, és 1,4-gyel a vége előtt is volt még 2.8 másodperces előnye, de a hajrára elfáradt, így végül Desloges mögött harmadik lett.

A mezőnyben ott volt Kónya Ádám és Büki Ádám is.

Az előbbi a 82-es, utóbbi a 96-os rajtszámmal indult. Kónya csaknem egy és negyed perccel jobb időt ért el honfitársánál és 72. lett, míg Büki ideje a 86. helyhez volt elég. Kónya Ádám elmondta az utolsó egy-két emelkedőn már kicsit szétesőnek érezte a mozgását, kemény volt a verseny a számára, már csak azért is, mert a vonalvezetésre is figyelni kellett, ugyanis nem ugyanazt a kört teljesítették mindannyiszor.

"Jól futottam, jó volt a szervíz is. A napsütés miatt a pálya folyamatosan lassult, jó kérdés, hogy ebben mennyi lett volna, ha mondjuk az első húszban van a rajtszámom. A visszafogottabb kezdés megvolt, jó tempót tudtam megtalálni az első körben, utána pedig rákapcsoltam kicsit" - nyilatkozott az M4 Sportnak.

"Az ötperces hátrány egy ilyen pályán teljesen elfogadható - összegzett Büki Ádám. - Az eleje nagyon gyorsan ment, mindenesetre örülök neki, hogy helyezésben sikerült előrelépni. Talán a hátrányon lehetett volna kicsit faragni, de elégedett vagyok. Az elmúlt napokban kicsit köhögtem, éreztem is, hogy a levegőzéssel voltak gondok, de sikerült így is jól felépítenem a versenyt, élveztem. Negyvenöt perccel később indultam, mint az eleje, a tűző napon pedig folyamatosan romlott a pálya, de nem volt annyira drasztikus" - tette hozzá.

Eredmények:

sífutás, férfi szabadstílusú 10 km,

olimpiai bajnok: Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 20:36.2 perc

2. Mathis Desloges (Franciaország) 20:41.1

3. Einar Hedegard (Norvégia) 20:50.2

...72. Kónya Ádám 24:22.9

...86. Büki Ádám 25:36.2

