2026. február 13. péntek
John Steel Hagenbuch már a rajt előtt magára vonta a figyelmet, mivel a rajtszáma alá nem vett fel dresszt. Photo by Lars Baron/Getty Images
Nyitókép: Lars Baron/Getty Images

Botrány az olimpián, félmeztelenül állt rajthoz egy sífutó

Infostart

John Steel Hagenbuch már a rajt előtt magára vonta a figyelmet, mivel a rajtszáma alá nem vett fel dresszt.

Az m4sport.hu-n azt írják, hogy meleg van a helyszínen, így nem teljesen irreális ez a felszerelés, pontosabban az, hogy csupán egy rajtszámot viselve vágott neki a távnak az amerikai. A gond inkább az volt, hogy a sífutó a táv első részében eltévedt.

Maga a versenyző a célba érkezés után szűkszavúan nyilatkozott:

„Egyszerűen túl meleg volt.

A teljesítményre akartam koncentrálni, nem arra, hogy túlhevülök a ruhában.”

Hagenhuch végül 21:41.1-es időeredménnyel érkezett meg a célba, a malőr ellenére is a mezőny első felében.

