Az Atlético ünnepel, a Barcelona „bírózik” és a gyepet is szidja

Mi több, ilyen kudarc a külföldi csapatok elleni tétmérkőzéseken, elsősorban a Bajnokok Ligájában is párját ritkító eredménynek számít, mindössze egyszer volt rá példa, 2020 augusztusában, amikor a Bayern München az emlékezetes 8–2-es vereséget mérte a katalánokra.

Csütörtök este az Atlético Madrid volt az ellenfél, s nagyon kevesen gondolták, hogy olyan eredmény születik a párharc első mérkőzésén, ami legalábbis nagyon valószínűen eldönti a továbbjutást. Diego Simeone együttese az első negyedórában két, az első félidőben négy gólt szerzett.

Az Atleti nyitógólja jellemzője a Barcelona csütörtök estéjének. Még szélsőségesebben fogalmazva a madridi játékosok „nem tehettek” arról, hogy vezetéshez jutottak: Éric Garcia Joan Garciának hátrapasszolt labdája a kapus lába alatt suhant el, és a saját kapujába pattogott.

A Barcelona részéről többen nem is a kapust hibáztatták, hanem a Metropolitano göröngyös talaját, amelyen többször is megugrott a labda.

? BREAKING: Fans are blaming the Metropolitano pitch for Barcelona's horrendous performance against Atletico.pic.twitter.com/XRABxyjJfI — Viralitity (@Viralitity) February 12, 2026

Ettől még, persze, nem kellett volna négyet kapni, a folytatásban nagyon jól játszott az Atlético.

A hazaiak a 14. percben megduplázták előnyüket, amikor Antoine Griezmann szép gólt szerzett korábbi klubja ellen.

Attól kezdve az Atleti szinte minden akciója gólveszélyt jelentett az első játékrészben.

A másik oldalon csak Fermin Lopez veszélyeztetett, a kapufát találta el. Az a helyzet kimaradt, ám az Atlético újabb gólt tudott szerezni.

A 33. percben Giuliano Simeone betört a jobb oldalra, majd Julian Alvareznek passzolt, akinek labdájából Ademola Lookman megszerezte második gólját új klubja színeiben.

A nigériai csatár utána visszaadta a „kölcsönt”, az első félidő hosszabbításában ő volt az előkészítő, az argentin világbajnok pedig a befejező. Ez volt az első gólja egy kéthónapos, 11 meccses „gólcsend” után.

A második félidőben a Barcelona közel állt a szépítéshez, Robert Lewandowski labdáját Pau Cubarsi a hálóba küldte.

A VAR azonban nyolcperces (!) vizsgálat után lest jelzett. A barcelonai Sport azt írta, hogy „A Barça hivatalos panaszt nyújt be a játékvezetés és a VAR-döntés miatt.”

?‼️ Barcelona will almost certainly file a formal complaint over the refereeing in last night's match against Atlético Madrid.



They question why the semi-automatic offside system failed and why Giuliano Simeone was not sent off.



[@mundodeportivo] pic.twitter.com/wUQFDFkydB — Barça Xtra  (@XtraBarcaa) February 13, 2026

Kiemeli, hogy a spanyol szövetség Játékvezetői Bizottsága szerint a félautomata lesrendszer „hibát okozott a játékosok modellezésében, amikor nagy játékossűrűséget észlelt”, és „a VAR-csapat [Gonzalez Fuertes vezetésével] manuálisan húzta meg a lesvonalakat a végső és helyes döntés végrehajtása érdekében”.

Több gól nem esett, Éric Garcia piros lapja jelentette az utolsó, a március 3-i visszavágóra is kiható eseményt.

A Marca kiemeli, az Atlético történelmi menetelést mutatott be a Király-kupában mindössze nyolc nap alatt, a Betist 5–0-ra, a Barcelonát 4–0-ra verte meg.

A legnagyobb példányszámú spanyol sportnapilap azt is kiemeli, hogy Diego Simeone ezúttal taktikailag is felülmúlta riválisát.

Mint olvasható, Simeone alaposan felülmúlta Flicket, aki a legtöbb eddigi meccsükön jobbnak bizonyult, de az argentin ezúttal teljesen legyőzte taktikailag. Nemcsak a négy góllal, de védekezési rendszerével minimalizálta a Barcelona támadóerejét is. Ezzel a német edző bekerült azon topmenedzserek listájára, akiknek a csapatát a Simeone Atléticója térdre kényszerített. Mourinho, Pep Guardiola, Xavi, Luis Enrique és Klopp mellé bekerült Hansi Flick is.