A Man United érdeklődése is sürgette Thomas Tuchel hosszabbítását

Az 53. évében járó német edző – aki korábban három nagy európai klubnál is dolgozott együtt Löw Zsolttal – 2025. január elsején lépett az FA alkalmazásába. Tíz mérkőzésen vezette csapatát az első évben, ezekből kilencet megnyert. Egyetlen vereségét egy Szenegál elleni barátságos mérkőzésén szenvedte el, ami egyben azt is jelenti, hogy az összes tétmérkőzését, beleértve a nyolc világbajnoki selejtezőt, amelyeken extrém jó mérleget ért el. (Nyolcból nyolc győzelem, 22–0-s gólkülönbség.)

Érthető, hogy az angol szövetség elégedett a kapitány eddigi működésével, aki tavaly „matthäusi léptékű” játékosállománnyal dolgozott, 37 játékost szerepeltetett. Egyelőre a jelen csapatát építette, a jóval több mint három csapatnyi játékosából csupán hárman születtek 2003. december 31. után.

Alkalmasint most a világbajnokság van a fókuszban, ahol az angol válogatott szeretné története legjobb „idegenbeli” szereplését produkálni: az 1966-os, hazai rendezésű torna megnyerésén kívül a háromoroszlánosok legjobb két szereplése az 1990-es és a 2018-as negyedik hely.

A mostani szerződéshosszabbítás azt is jelenti, hogy Tuchel marad a kapitány a 2028-as, részben hazai rendezésű Eb végéig.

A BBC megemlítette, hogy Thomas Tuchelt esélyesnek tartották a Manchester United menedzseri (vezetőedzői) posztjára a nyártól, Michael Carrick féléves szerződésének lejárta és a világbajnokság befejezése után, de ez a kérdés eldőlt, a német edző az angol válogatottnál marad.

Az Anglia, Skócia, Wales és Íroroszág által rendezendő 2028-as Eb nagyon fontos az angolok számára, Thomas Tuchelnek pedig ritkán adódó esélyt kínál: egy nagy tornán (világ- vagy Európa-bajnokságon) a rendező, esetünkben az egyik rendező ország válogatottját vezetheti.

Generálisan az angol sajtó elégedett a lépéssel, ugyanakkor Kaveh Solhekol, a Sky Sports vezető tudósítója kockázatot is lát a lépésben. A mostani helyzetet a 2010-eshez hasonlította, amikor a labdarúgó-szövetség a dél-afrikai világbajnokság előtt szerződést hosszabbított Fabio Capellóval, „megijedve” az Internazionale az edzőnek tett ajánlatától. A Mundial aztán rosszul sikerült, Capello mégis maradt, szerződése volt.