ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.34
usd:
318.25
bux:
130202.21
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Thomas Tuchel, a Bayern München vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének Bayern München - Manchester City visszavágó mérkőzése előtt Münchenben 2023. április 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

A Man United érdeklődése is sürgette Thomas Tuchel hosszabbítását

Infostart

Thomas Tuchel meghosszabbította a szerződését az angol labdarúgó-szövetséggel, a 2028-as Eb végéig ő irányítja a „háromoroszlános” válogatottat.

Az 53. évében járó német edző – aki korábban három nagy európai klubnál is dolgozott együtt Löw Zsolttal – 2025. január elsején lépett az FA alkalmazásába. Tíz mérkőzésen vezette csapatát az első évben, ezekből kilencet megnyert. Egyetlen vereségét egy Szenegál elleni barátságos mérkőzésén szenvedte el, ami egyben azt is jelenti, hogy az összes tétmérkőzését, beleértve a nyolc világbajnoki selejtezőt, amelyeken extrém jó mérleget ért el. (Nyolcból nyolc győzelem, 22–0-s gólkülönbség.)

Érthető, hogy az angol szövetség elégedett a kapitány eddigi működésével, aki tavaly „matthäusi léptékű” játékosállománnyal dolgozott, 37 játékost szerepeltetett. Egyelőre a jelen csapatát építette, a jóval több mint három csapatnyi játékosából csupán hárman születtek 2003. december 31. után.

Alkalmasint most a világbajnokság van a fókuszban, ahol az angol válogatott szeretné története legjobb „idegenbeli” szereplését produkálni: az 1966-os, hazai rendezésű torna megnyerésén kívül a háromoroszlánosok legjobb két szereplése az 1990-es és a 2018-as negyedik hely.

A mostani szerződéshosszabbítás azt is jelenti, hogy Tuchel marad a kapitány a 2028-as, részben hazai rendezésű Eb végéig.

A BBC megemlítette, hogy Thomas Tuchelt esélyesnek tartották a Manchester United menedzseri (vezetőedzői) posztjára a nyártól, Michael Carrick féléves szerződésének lejárta és a világbajnokság befejezése után, de ez a kérdés eldőlt, a német edző az angol válogatottnál marad.

Az Anglia, Skócia, Wales és Íroroszág által rendezendő 2028-as Eb nagyon fontos az angolok számára, Thomas Tuchelnek pedig ritkán adódó esélyt kínál: egy nagy tornán (világ- vagy Európa-bajnokságon) a rendező, esetünkben az egyik rendező ország válogatottját vezetheti.

Generálisan az angol sajtó elégedett a lépéssel, ugyanakkor Kaveh Solhekol, a Sky Sports vezető tudósítója kockázatot is lát a lépésben. A mostani helyzetet a 2010-eshez hasonlította, amikor a labdarúgó-szövetség a dél-afrikai világbajnokság előtt szerződést hosszabbított Fabio Capellóval, „megijedve” az Internazionale az edzőnek tett ajánlatától. A Mundial aztán rosszul sikerült, Capello mégis maradt, szerződése volt.

Kezdőlap    Sport    A Man United érdeklődése is sürgette Thomas Tuchel hosszabbítását

angol labdarúgás

thomas tuchel

angol labdarúgó-szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: folyamatos Európa versenyképességének hanyatlása

Szakértő: folyamatos Európa versenyképességének hanyatlása
Európa versenyképességének javítása az egyik legfontosabb céljuk és feladatuk is az uniós vezetőknek. Ehhez azonban számtalan változtatásra van szükség. Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője erről beszélt az InfoRádióban az informális EU-tanácsülés mentén.
 

Orbán Viktor: három intézkedésre van most szükség

Európai Számvevőszék: zavaros és átláthatatlan a javasolt agrárpolitika

Új helyre csatornázná be a megtakarításokat az EU

Marad az árrésstop

Marad az árrésstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseket tett a kátyúhelyzetről, a rezsistopról, az árréskorlátról, a nemzeti petícióról és az ukrán fenyegetésről is, majd Vitályos Eszter kormányszóvivővel együtt újságírói kérdésekre is válaszoltak. A gödi Samsung-gyár ügyében Gulyás Gergely kérdésre válaszolva azt mondta, egy hatósági ügyből akar a sajtó politikai ügyet kreálni.
 

Új infó a rezsistopról: kiderült, hogyan kell majd kérni a kedvezményt

Az ÉKM készített egy kátyúzási tervet, amelyet központilag koordinál

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
11 500 négyzetméteres logisztikai csarnokot adtak át Kelet-Magyarországon

11 500 négyzetméteres logisztikai csarnokot adtak át Kelet-Magyarországon

Ebesen adták át a Ghibli Cégcsoport és a Weerts Logistics Parks közös beruházásában megvalósult, 11 500 négyzetméteres logisztikai csarnokot. A fejlesztéssel a Ghibli regionális raktárkapacitása 55 ezer négyzetméter fölé emelkedett. A kelet-magyarországi térség első külföldi spekulatív logisztikai beruházása jelentős mérföldkő a régió gazdasági fejlődésében a cég közleménye szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: &quot;nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak&quot;

Volt edzője is belerúgott a szenvedő Tottenhambe: &quot;nem nevezhető nagy klubnak, nem tudják, mit csinálnak&quot;

Postecoglou szerint a Tottenham nem tartozik a nagy klubok közé, és a klub működésében alapvető problémák vannak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Minnesota immigration enforcement surge is ending, Trump border tsar says

Two US citizens were killed in Minneapolis during the crackdown dubbed "Operation Metro Surge".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 16:16
Súlyos sérülés után a hóvihar sem tudta megállítani
2026. február 12. 14:35
Zokogott a NOB-elnök, de kizárták a sisakján az ukrán háborús áldozatokra emlékező sportolót – képek
×
×
×
×