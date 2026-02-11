ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 11. szerda
Basketball hoop isolated on black background. Professional sport concept
Nyitókép: Augustas Cetkauskas/Getty Images

Megóvja az éllovas elleni meccsét a sereghajtó

Infostart / MTI

A sereghajtó Szeged kosárlabdacsapata megóvja a címvédő és éllovas Szolnok elleni keddi bajnoki mérkőzését, amelyet hazai pályán 100–64-re veszített el.

A szegediek Facebook-oldalukon közölték, hogy „játékos jogosulatlan szerepeltetése okán” óvnak.

A találkozót eredetileg január 10-én játszották volna, ám a Szolnok kérésére először január 11-re, majd február 10-re halasztották. A szabályok pedig kimondják, hogy a halasztást kérő csapatban csak azok a játékosok szerepelhetnek a mérkőzés új időpontjában, akik a mérkőzés eredeti időpontjában az adott sportszervezethez játékengedéllyel rendelkeztek.

„A Szolnoki Olajbányász 10-es számú játékosa, Szymon Wójcik a mérkőzés eredeti, 2026. január 10-i időpontjában nem volt a Szolnok játékosa, ennek ellenére a halasztott időpontban pályára lépett, ami jogosulatlan szerepeltetésnek minősül” – áll a szegedi közleményben. „Szerintünk a helyzet megítélése egyértelmű, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a szolnoki csapat január 10-én külön Facebook-posztban köszönte meg pozitív hozzáállásunkat, hogy támogattuk a kérelmüket.”

A csongrádi klub a tabella utolsó helyén áll, miután két napja a szövetség illetékes bizottsága egy pont levonással sújtotta, amiért az EPS-Honvéd elleni meccsük idején centerük, Anda Dávid nem rendelkezett érvényes sportorvosi engedéllyel, így jogosulatlanul lépett pályára.

szeged

kosárlabda

szolnok

óvás

