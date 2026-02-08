ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap
Nyitókép: taka4332/Getty Images

Teljesen valószínűtlen dobás a magyar kosárlabda-bajnokságban - ezt látni kell

Infostart

Szombat este Jászberényben közösségi médiába való, hihetetlen dobással nyert a hazai csapat a kosárlabda NBI/B-ben. A lehetetlen… ami mégis megtörtént - írták a hazai csapat Facebook-oldalán.

A Jászberényi KSE és az Inseido Veszprém Kosárlabda Klub összecsapása az utolsó pillanatig kiélezett csatát hozott. Amikor már mindenki a hosszabbításra készült, 83–83-as állásnál, mindössze 1,8 másodperccel a dudaszó előtt a hazaiak időkérése után James Kinney kapta meg a labdát. Ami ezután következett, az a kosárlabda igazi varázsa: egy távoli, kétségbeesettnek tűnő dobás, amely a gyűrűben landolt.

A Jászberény 86–83 arányban diadalmaskodott, megtörve ezzel egy hosszú vereségi sorozatot.

A mérkőzés után a hazaiak vezetőedzője, Szarvas Gábor alig tudta leplezni büszkeségét. Mint fogalmazott, csapata számára minden mérkőzés egy bajnoki döntővel ér fel a rájátszásért vívott harcban.

„Megtanultuk a vereségekből, hogy az utolsó pillanatig higgadtan kell játszanunk. 1,8 másodperccel a vége előtt olyan magabiztossággal ment fel a csapat a pályára, hogy öröm volt nézni. Valahol éreztem, hogy be fog esni az utolsó dobásunk” – értékelte a látottakat a szakember.

Sportszerű veszprémi elismerés

A vendégek edzője, Naményi Márk sportszerűen gratulált a győztesnek, elismerve, hogy a hazai gárda keményen megdolgozott a sikerért. A Veszprém számára fájó lehet a vereség, hiszen végig partiban voltak, de az utolsó másodperces bravúrral szemben nem volt ellenszerük.

Jegyzőkönyv

Jászberényi KSE – Inseido Veszprém Kosárlabda Klub: 86-83 - (29-25, 14-19, 26-24, 17-15).

Játékvezetők: Gaál István Tamás, Bagi Bálint, Utasi Balázs

