2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
Ekaterina Kurakova lengyel mûkorcsolyázó edz a Forum di Milano arénában 2026. február 4-én, két nappal a milánói-cortinai 2026-os téli olimpia kezdete elõtt.
Nyitókép: MTI/AP/Francisco Seco

2916 olimpikon már átesett a doppingellenőrzésen, van, aki 22-szer

Infostart / MTI

A hivatalosan a pénteki megnyitóval kezdődő téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a sportolók 92 százalékát vetette alá doppingvizsgálatnak, összesen 7100 tesztet végezve el.

Az adattal Benjamin Cohen, az ITA főigazgatója szolgált, aki közölte, hogy a milánói-cortinai játékokat megelőző hat hónapban ellenőrizték az olimpikonokat, szám szerint 2916-ot, a maradék nyolc százalék pedig arra számíthat, hogy még a február 22-én záruló ötkarikás versenyek vége előtt sorra kerül.

Cohen elmondása szerint az eddig nem teszteltek 28 százaléka tartozik a dopping szempontjából magas kockázatú sportágak – így elsősorban a sífutás és a sílövészet – művelői közé. Az előbbiek esetében 15, utóbbiaknál 1, míg műkorcsolyában a sportolók 3 százalékát nem ellenőrizték még.

„Ennek oka volt például a sportoló utolsó pillanatban történt kvalifikációja, vagy olyan sérülés, amely cserét igényelt” – magyarázta Cohen. Kérdésre válaszolva hozzáfűzte, hogy az olimpián induló két orosz 22-szer, az egy fehérorosz műkorcsolyázó pedig 17 alkalommal esett át doppingvizsgálaton a játékok előtt. A két ország semleges státuszban versenyző olimpikonjai közül a gyorskorcsolyázókat 21-szer, a síelőket 20-szor tesztelték, a legkevesebbszer pedig – négy ízben – Nyikita Filippov orosz síalpinistát ellenőrizték.

„Az orosz és fehérorosz semleges sportolókat természetesen különleges vizsgálatoknak vetették alá, tekintettel a nemzeti olimpiai bizottságaik felfüggesztésére” – fogalmazott a főigazgató.

