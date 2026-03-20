Alfáktól Omegáig – családi piknikes programsorozatot indít az EduTech Hungary

Az EduTech Hungary elindítja az Alfáktól Omegáig – Családi Piknik elnevezésű programsorozatát, melynek keretében márciusban három helyszínen várják az érdeklődőket: 21-én Balatonfüreden, 29-én pedig Gödöllőn lesz piknik, míg 28-án a BME-n megrendezik az EdTech Summit Hungary oktatástechnológiai konferenciát és kiállítást.

Az EduTech Hungary digitális gyermekjóléti szakértője először arról beszélt az InfoRádióban, miért tartják fontosnak ezeket a kezdeményezéseket. Mint fogalmazott, egy olyan világban élünk, amelyben a digitális eszközök a gyermekek mindennapi környezetének a természetes részei. Ezek a kütyük akkor is ott vannak körülöttük vagy a közelükben, amikor nem használják azokat. Timár Borbála hozzátette: ez a digitális környezet nagyon gyorsan változik, a legfontosabb feladatnak pedig azt nevezte, hogy olyan hátteret tudjanak biztosítani a gyermekek számára, ahol kiegyensúlyozottan fejlődhetnek akkor is, hogyha ennyi, adott esetben zavaró digitális eszköz van körülöttük. A digitális gyerekjólét fogalma azt takarja, hogyan lehet egészséges környezetet megteremteni ilyen körülmények között.

A szakértő hozzátette: miután már szinte mindenhol ott van a technológia és a szülők is folyamatosan használják az okoseszközöket, már az óvodásokat, sőt a bölcsődéseket is érinti ez a probléma. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatása szerint

az óvodások heti 6,3 órát töltenek a képernyő előtt, vagyis átlagban napi egy órát.

Timár Borbála szerint ugyanakkor a képernyőidő mennyisége csak az egyik mércéje annak, hogy egészséges-e a gyermekek viszonya a különböző technikai eszközökhöz. Azt tanácsolja a szülőknek, hogy kövessék nyomon, milyen tartalmakat követnek, milyen applikációkat használnak a gyermekeik, és azt is figyeljék meg, milyen körülmények között teszik ezt. A legfontosabb annak a megakadályozása, hogy ezek az eszközök, tartalmak a későbbiekben ártalmakat okozzanak.

Konferenciákat szerveznek, nemzetközi programokban vesznek részt

A szakértő kiemelte: az EduTech Hungary és az EdTech Koalíció már hosszú évek óta foglalkozik a digitális gyermekjólét kérdéseivel. Elsősorban szakmai konferenciákat, családi piknikeket szerveznek a digitális gyermekkor témájában, továbbá különböző kutatásokat is végeznek, valamint nemzetközi programokban is rendszeresen részt vesznek.

A 0–9 éves korosztály esetében az egyes konferenciákon tanácsokkal, hasznos tudnivalókkal látják el a szülőket, illetve a gyermekekkel foglalkozó szakembereket, pedagógusokat, továbbá az internetről letölthető szakmai anyagok is az érdeklődők rendelkezésére állnak. Az idősebb korosztályok tekintetében pedig főleg az iskolák által biztosítható digitális jólétre fókuszálnak, ugyancsak kutatásokkal, nemzetközi szakmai programokkal és oktatással.

Milyen családi programok lesznek márciusban?

A szakmai programokat márciusban az említett családi piknikekkel egészítik ki, amelyekkel közelebb szeretnék hozni a családokat ezekhez a problémákhoz, illetve azok megoldásához. Timár Borbála elmondta: a tavaszi, balatonfüredi (Tudáscentrum) és gödöllői (Művészetek Háza) pikniken kívül június 13-án is lesz egy ilyen rendezvényük, amelynek ugyancsak Balatonfüred lesz a házigazdája, de a nyári programot már szabadtéren, a Gapa Terasz és Parkerdőben tartják. Mindegyik esemény felépítése ugyanolyan lesz, egy központi színpadon egész nap kulturális és közösségi programok várják a családokat.

A március 21-ei, balatonfüredi pikniken Nyulász Péter tart író-olvasó találkozót, a szervezők ugyanis nagyon fontosnak tartják minden eseményükön az olvasás népszerűsítését a kicsik körében. Lesz színházi előadás, koncertet ad Kárász Eszter, továbbá családi táncház is színesíti a programot Timár Sándor vezetésével.

Március 29-én Gödöllőn is láthatnak majd színházi előadást a látogatók, M. Kácsor Zoltán pedig nemcsak író-olvasó találkozót tart, hanem játékos mesefoglalkozással is készül. A délutáni programban a Pannónia Táncegyesület fog táncházat tartani, továbbá Mikes Anna táncművész, tánctanár is színpadra lép, sőt még interaktív bábelőadás is lesz.

A szervezők az összes helyszínen

beszélgetőzónákat alakítanak ki a szülőknek, ahol különböző, digitális és általános gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseket lehet feltenni a szakértőknek.

A gyermekek pedig az említett színpadi programokon kívül képernyővel támogatott és képernyőmentes játékokkal játszhatnak. Timár Borbála elmondta: lesz egyebek mellett drónfoci, robotsimogató, röplabda, továbbá az érzelmi intelligenciát fejlesztő és még számos más, érdekes programmal is készülnek.

A rendezvények ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. További információk az Alfáktól Omegáig –Családi Piknik Facebook-eseményekben, illetve a digitalisgyermekjollet.hu oldalon érhetők el.