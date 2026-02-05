ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.68
usd:
321.81
bux:
0
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Golopencza Szonja (k) a nõi vízilabda Európa-bajnokság B csoportjának harmadik fordulójában játszott Magyarország - Portugália mérkõzésen a funchali Olimpiai Uszodakomplexumban 2026. január 29-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Ma este dől el, hogy Európa-bajnokok lesznek-e női pólósaink – sport a tévében

Infostart

Akik a téli olimpiát várták, azoknak se kell csalódniuk: jégkorongot, curlinget és hódeszkát is nézhetnek csütörtökön.

A február 5-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör

12.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svédország-Németország

14.45: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör és jégkorong, nők, csoportkör

18.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, a 3. helyért, Görögország-Olaszország

20.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, döntő, Magyarország-Hollandia

22.00: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör

M4 Sport+

11.30: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás, edzés

14.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Olaszország-Franciaország

19.30: Téli olimpia, hódeszka, férfi big-air, selejtező

Sport 1

20.00: Darts, Premier League, 1. forduló, Newcastle

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, negyeddöntő, Real Betis-Atlético Madrid

Eurosport 1

10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör, Koreai Köztársaság-Olaszország

12.05: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svédország-Németország

14.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Olaszország-Franciaország

17.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Egyesült Államok-Csehország

19.10: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör, Kanada-Olaszország

21.05: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Finnország-Kanada

Eurosport 2

11.50: Kerékpár, Egyesült Arab Emírségek körversenye, nők, 1. szakasz

13.30: Pályakerékpár, Európa-bajnokság, Konya, 5. nap

15.30: Országúti kerékpár, Valenciai körverseny, férfiak, 2. szakasz

19.25: Téli olimpia, hódeszka, férfi big-air, selejtező

21.45: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 1. nap

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Okhdood - al-Hilal

Arena 4

21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, negyeddöntő, Atalanta-Juventus

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Accrington-Salford

Kezdőlap    Sport    Ma este dől el, hogy Európa-bajnokok lesznek-e női pólósaink – sport a tévében

magyarország

vízilabda

döntő

jégkorong

hollandia

európa-bajnokság

női válogatott

téli olimpia

curling

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Küzdenek a hazai éttermek, kevés a vendég és a jó munkaerő – mondja a vendéglátók ipartestületének elnöke

Küzdenek a hazai éttermek, kevés a vendég és a jó munkaerő – mondja a vendéglátók ipartestületének elnöke
Jelentős gondokkal küzd a magyar vendéglátóipar. Ma 15-20 ezerrel kevesebb alkalmazott és 9-10 ezerrel kevesebb üzlet hozza ugyanazt a forgalmat, mint a pandémia előtt, amit akár hatékonyságnövelésnek is tekinthetünk, de az ágazat segítségre szorul, az emberek pedig alig mernek étteremben költeni – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.
Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense az InfoRádióban arról beszélt, hogy bár folytatódnak a háromoldalú ukrán-amerikai-orosz tűzszüneti egyeztetések, és Mark Rutte NATO-főtitkár is Ukrajna számára biztató kijelentéseket tett, Moszkva egy jottányit sem enged a követeléseiből, miszerint nem léphetnek idegen erők ukrán földre békefenntartó céllal, Kijevnek pedig feltétel nélkül le kell mondania keleti területeiről. Sőt, az orosz vezetés még mindig hisz abban is, hogy képesek lesznek megszüntetni a teljes ukrán államiságot.
VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület

Régi irodaházból kollégium: ilyen átalakulásra készül a főváros szívében álló épület

A Károli Gáspár Református Egyetem csaknem 289 millió forintos beruházással alakítja át korábbi irodaépületét kollégiummá Budapest VIII. kerületében. A Szigetvári utcai ingatlan retrofit jellegű átalakítását a Nostra Casa Kft. végzi: az 1990-es években épült épület meglévő szerkezetére támaszkodva alakítanak ki hallgatói szálláshelyet - írta meg a Magyar Építők.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Országos áramkimaradás: leállt egy fontos erőmű, hatalmas a pánik

Országos áramkimaradás: leállt egy fontos erőmű, hatalmas a pánik

A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

US must be prudent when supplying arms to Taiwan, Xi tells Trump

Wednesday's call comes in the wake of a flurry of visits by Western leaders to China in recent months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 21:44
Hihetetlen? Lionel Messi visszatérhet korábbi klubjába
2026. február 4. 20:54
Már el is kezdődött a téli olimpia
×
×
×
×