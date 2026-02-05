Ma este dől el, hogy Európa-bajnokok lesznek-e női pólósaink – sport a tévében

A február 5-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör
12.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svédország-Németország
14.45: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör és jégkorong, nők, csoportkör
18.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, a 3. helyért, Görögország-Olaszország
20.15: Vízilabda, női Európa-bajnokság, döntő, Magyarország-Hollandia
22.00: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör
M4 Sport+
11.30: Téli olimpia, alpesisí, férfi lesiklás, edzés
14.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Olaszország-Franciaország
19.30: Téli olimpia, hódeszka, férfi big-air, selejtező
Sport 1
20.00: Darts, Premier League, 1. forduló, Newcastle
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, spanyol Király Kupa, negyeddöntő, Real Betis-Atlético Madrid
Eurosport 1
10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör, Koreai Köztársaság-Olaszország
12.05: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svédország-Németország
14.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Olaszország-Franciaország
17.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Egyesült Államok-Csehország
19.10: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör, Kanada-Olaszország
21.05: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Finnország-Kanada
Eurosport 2
11.50: Kerékpár, Egyesült Arab Emírségek körversenye, nők, 1. szakasz
13.30: Pályakerékpár, Európa-bajnokság, Konya, 5. nap
15.30: Országúti kerékpár, Valenciai körverseny, férfiak, 2. szakasz
19.25: Téli olimpia, hódeszka, férfi big-air, selejtező
21.45: Golf, PGA Tour, Phoenix Open, 1. nap
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Okhdood - al-Hilal
Arena 4
21.00: Labdarúgás, Olasz Kupa, negyeddöntő, Atalanta-Juventus
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol negyedosztály, Accrington-Salford