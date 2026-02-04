Knoch Viktor az olimpiai esélyekről: egy vagy két pontszerző helyben reménykedhetünk

A rövid pályás gyorskorcsolyázók mezőnyében Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence és Tiborcz Dániel képviseli Magyarországot a pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpián. Az ötkarikás játékok előtti erőpróba jól sikerült, hiszen a januári, tilburgi Európa-bajnokságon a magyar női váltó és a vegyes váltó egyaránt bronzérmes lett. Az olaszországi téli olimpiára azonban a magyar női váltó nem szerzett kvótát, csak a férfi és a vegyes váltó. A távonkénti elosztás alapján 1000 és 1500 méteren két-két, míg az 500 méteres sprinttávon egy-egy magyar egyéni induló lesz nemenként.

A magyar válogatott másodedzője, az olimpiai aranyérmes Knoch Viktor az InfoRádióban azt mondta, sikeres kvalifikációs időszakon vannak túl, és most már nagyon várják, hogy elkezdődjenek az olimpiai versenyek. Úgy véli, nagy eredménynek tekinthető, hogy a három magyar váltóból kettő kijutott az ötkarikás játékokra. A szakág számára csalódás, hogy ezt a bravúrt a női egységnek nem sikerült elérnie, de azért Somodi Maja és Végi Diána Laura egyéniben bizonyíthat majd.

A szakember hozzátette: az Eb-n elért eredmények bizakodásra adnak okot, az összkép pozitív, főleg a mix váltó szerepelt kifejezetten jól. Kiemelte, hogy

a magyar vegyes váltó a hollandiai kontinensbajnokság döntőjében mindössze 9 tizedmásodperccel maradt el az országos csúcstól,

amit még Liu Shaoanggal és Liu Shaolin Sándorral a csapatban állítottak fel korábban a mieink. Azt gondolja, ez nagyon jó eredmény, amire lehet építkezni. Bár a magyar válogatottat sérülések hátráltatják, Knoch Viktor úgy fogalmazott, ezzel meg kell küzdeni, nincs más választás.

Az előző olimpiához képest jócskán kicserélődött a magyar válogatott, hiszen Jászapáti Petra elülső keresztszalag-szakadás, illetve a rehabilitációja miatt nem tagja a keretnek, míg Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor már nem magyar színekben versenyez. A magyar válogatott másodedzője szerint nem megszokott dolog ekkora változás, de „történt, ami történt az elmúlt négy évben, ezzel már nem lehet mit kezdeni”. Azt gondolja, mindezek ismeretében kell értékelni az előző két olimpián, illetve az azóta elért eredményeinket. Összességében úgy véli, jó úton haladnak. Bár a ciklus legfontosabb versenye még hátravan, az elmúlt négy évet már most sikeresnek gondolja.

Más világversenyekhez képest az olimpiai lebonyolítás meglehetősen szokatlan, hiszen csak minden másnap lesznek versenyek.

Ehhez képest az Európa- és világbajnokságokat vagy a világkupákat egy hétvége alatt rendezik meg. Knoch Viktor azt mondta, kicsit fura lesz, hogy pihenőnapok szakítják meg a versenyeket, de természetesen alkalmazkodni fognak. A hat magyar rövid pályás gyorskorcsolyázó nagyon eltérően versenyez a program összeállítása miatt, így lesz olyan indulónk, akinek akár több nap pihenő jut két szereplés között. A szakember szerint a magyar válogatott olimpiai programját is ennek megfelelően kell alakítani, de azon lesznek, hogy mindegyik versenyző megkapja a támogatást és a szünnapokon is tartalmas időtöltésben legyen részük.

Alkalmazkodni kell, más lesz a lebonyolítás

A szünnapok „megtörik” a programot, ez a lebonyolítás teljesen más mentális ráhangolódással jár. Más esetben a résztvevők hétvégi versenyüzemmódba kapcsolják át magukat, és olyankor gyorsan követik egymást az események. Gyakorlatilag három nap alatt lemegy az összes futam. A téli olimpián viszont több pihenőnapot is beiktatnak, illetve az előfutamoktól, a továbbjutásoktól is függ, ki mennyi pihenőhöz jut. Vélhetően az aktuális forma, a fittség is nagyon eltérő lesz, hiszen többen csak egyéniben indulnak, míg mások váltóban is érdekeltek. Knoch Viktor szerint

nemcsak mentálisan, hanem az edzések szempontjából is teljesen más felkészülést és alkalmazkodást igényel az olimpia.

Ugyanakkor sokat jelent az, hogy több idő van pihenni és regenerálódni. Ez főleg azoknak előnyös, akik három távon is versenyeznek, hiszen nekik más világversenyeken sokkal sűrűbb a programjuk.

A szakember szerint minimális előnyt jelenthet például a magyaroknak, hogy európai helyszínen rendezik a téli olimpiát. Az ázsiai és a tengerentúli versenyzőkkel szemben könnyebbség, hogy nem kell bajlódni az átállással, illetve a földrajzi közelség is pozitív abból a szempontból, hogy ha szükség van bármire itthonról, azt könnyen, rövid idő alatt el lehet juttatni Olaszországba.

Knoch Viktor reméli, nem kell majd tartalékembert riadóztatni, de ha előállna ilyen helyzet, akkor sem kellene olyan sokat stresszelni, mert hamar odaérne az érintett versenyző a rövid repülőútnak köszönhetően, illetve akár autóval is még aznap befutna. Azt gondolja, az összes nem európai delegáció időben meg fog érkezni, jut majd elég idejük az akklimatizálódásra. „Ebből versenyen származó előnyünk nem lesz. Ezen a szinten szerintem elképzelhetetlen, hogy például a kanadaiak elhibázzák a felkészülést” – tette hozzá az olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó.

Pontszerzés(ek)ben reménykedve

Az olimpiai célokra rátérve úgy véli, reálisan egy pontszerzés van benne a magyar csapatban, leginkább a férfi váltót tartja esélyesnek erre. Abban is bízik, hogy a mix váltó is „tűzközelben tud lenni”, és akár meglepetést is okozhat. Egyéniben top 10-es helyeknek örülne, de hangsúlyozta, hogy

nagyon erős a nemzetközi mezőny mind a nőknél, mind a férfiaknál, így nem lesz könnyű odakerülni.

Összehasonlításképpen megjegyezte, hogy például a világkupákon két előfutamon túljutva lehet bejutni a legjobb 32 közé, míg az olimpián ennél a létszámnál kezdődnek a versenyek. „Nem a legkönnyebb futamokkal kezdődik az olimpia. Itt minden egyes futam óriási jelentőségű” – magyarázta a magyar válogatott másodedzője.

(A nyitóképen: A bronzérmes Tiborcz Dániel, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Végi Laura Diána és Somodi Maja Dóra az 5000 méteres vegyes váltó eredményhirdetése után a rövid pályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a hollandiai Tilburgban, 2026. január 18-án.)