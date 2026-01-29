ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök
Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelõs államtitkára beszédet mond a február 6-án kezdõdõ milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Schmidt Ádám az olimpiai célokról: nyújtsa minden magyar résztvevő élete legjobbját!

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Nincsenek kiemelt elvárások a magyar sportolókkal szemben a jövő pénteken kezdődő milánói-cortinai téli olimpia előtt – mondta az InfoRádióban a sportért felelős államtitkár, aki beszélt az olaszországi hetek sportdiplomáciai lehetőségeiről is.

A február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpián 13 helyszínen 8 sportág 16 sportági szakágának 116 versenyszámában hirdetnek bajnokot. A magyar csapatot 15 sportoló alkotja, versenyzőink alpesi síben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövid pályás gyorskorcsolyában és sífutásban méretik meg magukat. A nyitóünnepségen, a milánói San Siro Stadionban Somodi Maja és Nógrádi Bence rövid pályás gyorskorcsolyázók viszik majd a magyar zászlót.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az InfoRádióban azt mondta, a versenysportot figyelő és szerető magyar közönség számára „minden, ami nem labdarúgás, az az olimpia”. Mint fogalmazott, magyar szemszögből nyilvánvalóan más elvárásokat kell és lehet támasztani a nyári, illetve a téli olimpiával kapcsolatban. Ez nemcsak a sportrajongók körében van így, hanem az állami sportvezetés is ennek tudatában tűz ki célokat. Azt gondolja, ez a kultúránkból, a hagyományainkból, illetve a földrajzi elhelyezkedésből is adódhat. Szerinte kifejezetten nehéz a téli sportok képviselőinek helytállni nemzetközi szinten, és ez a megállapítás a magyar sportolókra különösen igaz.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy egyes szakágak sportolói érdemben nem is tudnak itthon gyakorolni. Akiknek pedig biztosítottak Magyarországon a körülmények a felkészülésre, az edzésekre, különleges létesítményekre, különleges helyszínekre van szükségük. Elég csak a korcsolyázókra, a jégkorongozókra vagy a curlingesekre gondolni. Schmidt Ádám szerint a magyar nemzet tulajdonképpen „a nyári olimpiára szakosodott”, így ehhez képest a 15 magyar kvóta a milánói-cortinai téli ötkarikás játékokra olyan dolog, amit meg kell becsülni.

Nem tartja szürreális elvárásnak, hogy a magyar küldöttség esetleg szerezzen egy érmet a jövő héten kezdődő téli olimpián, továbbá néhány pontszerző helyezésben is reménykedhetünk.

Schmidt Ádám elmondta: egy ilyen szereplés „komoly siker lenne”, de az összes magyar sportolóra nagyon büszke, akik kijutottak a játékokra.

Az államtitkár hangsúlyozta: a téli olimpiai sportágak is benne vannak a különböző támogatói programokban, ugyanúgy a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program kedvezményezettjei, mint a kiemelt nyári sportágak. Az előző, 2022-es pekingi téli olimpián ráadásul egy arany- és két bronzérmet szereztek a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók, így például ez a szakág „kifejezetten előkelő helyre került” a rendszeren belül. Schmidt Ádám megjegyezte: a látvány-csapatsportok közül kiemelt állami támogatásban részesül a jégkorong is, így elmondható, hogy a téli sportok megkapják a kellő figyelmet és segítséget. Úgy véli,

a téli sportok képviselői a lehetőségekhez képest minden támogatást megkapnak, hiányérzet nem lehet bennük,

hiszen a sportági szakszövetségektől, több támogatási programon keresztül vagy akár a Gerevich Aladár-sportösztöndíjból sokféle juttatásban részesülhetnek. Természetesen egyes sportágak esetében vannak bizonyos korlátok, nehezített körülmények, hiszen például egy sífutónak gyakran kell Ausztriában vagy más környező országban készülnie.

Schmidt Ádám azt várja a milánói-cortinai téli olimpia magyar résztvevőitől, hogy karrierjük legjobb teljesítményét nyújtsák. A Sándor-palotában múlt szombaton tartott eskütételen azt kérte olimpikonjainktól, hogy legyenek büszke nagykövetei a világ egyik legsikeresebb sportnemzetének és a 15 milliós magyarságnak. Bízik benne, hogy a magyar sportolók a magyar nemzet jó hírét viszik majd világszerte.

A sportért felelős államtitkár is kilátogat majd a téli olimpia egyes helyszíneire. Úgy véli, a különböző nagy nemzetközi sportesemények alkalmasak arra, hogy „koncentrált helyen és időben a világsport-irányítás legfontosabb szereplői találkozzanak és egyeztessenek egymással”. Sulyok Tamás köztársasági elnök, Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, valamint Fürjes Balázs, Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is ott lesz a magyar delegáció közelében a játékok alatt, és mindannyian szurkolnak azért, hogy minél eredményesebben szerepeljenek sportolóink. Emellett sportdiplomáciai tárgyalásokra is ideális hely lesz Milánó, illetve Cortina d’Ampezzo.

Schmidt Ádám elmondta: sportvezetőként is felemelő érzés Magyarországot képviselni egy olyan multisporteseményen, mint amilyen a téli olimpia. „Tapasztalataim alapján nyugodt szívvel elmondhatom, hogy a legnagyobb elismerés és a legnagyobb tisztelet hangján beszélnek velünk, rólunk a nemzetközi sportélet legfőbb irányítói, és általában ki is kérik a véleményünket egy-egy olyan témában, amiben mi is érintettek vagyunk” – tette hozzá a sportért felelős államtitkár.

(A nyitóképen: Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én.)

