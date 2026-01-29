Schmidt Ádám az olimpiai célokról: nyújtsa minden magyar résztvevő élete legjobbját!

A február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpián 13 helyszínen 8 sportág 16 sportági szakágának 116 versenyszámában hirdetnek bajnokot. A magyar csapatot 15 sportoló alkotja, versenyzőink alpesi síben, műkorcsolyában, gyorskorcsolyában, rövid pályás gyorskorcsolyában és sífutásban méretik meg magukat. A nyitóünnepségen, a milánói San Siro Stadionban Somodi Maja és Nógrádi Bence rövid pályás gyorskorcsolyázók viszik majd a magyar zászlót.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár az InfoRádióban azt mondta, a versenysportot figyelő és szerető magyar közönség számára „minden, ami nem labdarúgás, az az olimpia”. Mint fogalmazott, magyar szemszögből nyilvánvalóan más elvárásokat kell és lehet támasztani a nyári, illetve a téli olimpiával kapcsolatban. Ez nemcsak a sportrajongók körében van így, hanem az állami sportvezetés is ennek tudatában tűz ki célokat. Azt gondolja, ez a kultúránkból, a hagyományainkból, illetve a földrajzi elhelyezkedésből is adódhat. Szerinte kifejezetten nehéz a téli sportok képviselőinek helytállni nemzetközi szinten, és ez a megállapítás a magyar sportolókra különösen igaz.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy egyes szakágak sportolói érdemben nem is tudnak itthon gyakorolni. Akiknek pedig biztosítottak Magyarországon a körülmények a felkészülésre, az edzésekre, különleges létesítményekre, különleges helyszínekre van szükségük. Elég csak a korcsolyázókra, a jégkorongozókra vagy a curlingesekre gondolni. Schmidt Ádám szerint a magyar nemzet tulajdonképpen „a nyári olimpiára szakosodott”, így ehhez képest a 15 magyar kvóta a milánói-cortinai téli ötkarikás játékokra olyan dolog, amit meg kell becsülni.

Nem tartja szürreális elvárásnak, hogy a magyar küldöttség esetleg szerezzen egy érmet a jövő héten kezdődő téli olimpián, továbbá néhány pontszerző helyezésben is reménykedhetünk.

Schmidt Ádám elmondta: egy ilyen szereplés „komoly siker lenne”, de az összes magyar sportolóra nagyon büszke, akik kijutottak a játékokra.

Az államtitkár hangsúlyozta: a téli olimpiai sportágak is benne vannak a különböző támogatói programokban, ugyanúgy a Nemzeti Versenysport-fejlesztési Program kedvezményezettjei, mint a kiemelt nyári sportágak. Az előző, 2022-es pekingi téli olimpián ráadásul egy arany- és két bronzérmet szereztek a magyar rövid pályás gyorskorcsolyázók, így például ez a szakág „kifejezetten előkelő helyre került” a rendszeren belül. Schmidt Ádám megjegyezte: a látvány-csapatsportok közül kiemelt állami támogatásban részesül a jégkorong is, így elmondható, hogy a téli sportok megkapják a kellő figyelmet és segítséget. Úgy véli,

a téli sportok képviselői a lehetőségekhez képest minden támogatást megkapnak, hiányérzet nem lehet bennük,

hiszen a sportági szakszövetségektől, több támogatási programon keresztül vagy akár a Gerevich Aladár-sportösztöndíjból sokféle juttatásban részesülhetnek. Természetesen egyes sportágak esetében vannak bizonyos korlátok, nehezített körülmények, hiszen például egy sífutónak gyakran kell Ausztriában vagy más környező országban készülnie.

Schmidt Ádám azt várja a milánói-cortinai téli olimpia magyar résztvevőitől, hogy karrierjük legjobb teljesítményét nyújtsák. A Sándor-palotában múlt szombaton tartott eskütételen azt kérte olimpikonjainktól, hogy legyenek büszke nagykövetei a világ egyik legsikeresebb sportnemzetének és a 15 milliós magyarságnak. Bízik benne, hogy a magyar sportolók a magyar nemzet jó hírét viszik majd világszerte.

A magyar olimpiai csapat tagjai: Tóth Zita, Úry Bálint (alpesi sí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövid pályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás).

A sportért felelős államtitkár is kilátogat majd a téli olimpia egyes helyszíneire. Úgy véli, a különböző nagy nemzetközi sportesemények alkalmasak arra, hogy „koncentrált helyen és időben a világsport-irányítás legfontosabb szereplői találkozzanak és egyeztessenek egymással”. Sulyok Tamás köztársasági elnök, Gyulay Zsolt, a MOB elnöke, valamint Fürjes Balázs, Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja is ott lesz a magyar delegáció közelében a játékok alatt, és mindannyian szurkolnak azért, hogy minél eredményesebben szerepeljenek sportolóink. Emellett sportdiplomáciai tárgyalásokra is ideális hely lesz Milánó, illetve Cortina d’Ampezzo.

Schmidt Ádám elmondta: sportvezetőként is felemelő érzés Magyarországot képviselni egy olyan multisporteseményen, mint amilyen a téli olimpia. „Tapasztalataim alapján nyugodt szívvel elmondhatom, hogy a legnagyobb elismerés és a legnagyobb tisztelet hangján beszélnek velünk, rólunk a nemzetközi sportélet legfőbb irányítói, és általában ki is kérik a véleményünket egy-egy olyan témában, amiben mi is érintettek vagyunk” – tette hozzá a sportért felelős államtitkár.

(A nyitóképen: Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjaival a Sándor-palotában tartott eskütételen 2026. január 24-én.)