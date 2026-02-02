ARÉNA - PODCASTOK
Gyulay Zsolt a téli olimpiáról: a csapat felkészült a kihívásokra és az „olaszos szervezésre”

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy milyen kihívásokat tartogat a 2026-os milánói téli olimpia a kicsi, de lelkes magyar delegáció számára, illetve miben lesz más a mostani megmérettetés, mint a korábbiak.

„130 éve mindig olyan küldetéssel utazik ki a magyar olimpiai csapat, hogy tisztességesen helytálljon, a lehető legjobb eredményt hozza ki magából, és ez most sincs máshogy, annak ellenére, hogy téli olimpia és kisebb csapattal megyünk, mint általában szoktunk; mindig a maximális teljesítmény elérése a cél” – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke.

Hozzátette, az már más kérdés, hogy ez a bizonyos teljesítmény mindenkinél eltérő: van, aki az olimpiai bajnoki címért megy, más a döntőbe jutásért, de olyanok is akadnak, akik egy tisztes helyezésért.

Az elnök elmondta, 45-50 fős lesz a teljes delegáció, beleértve a 15 fős sportolói csapatot, ötfelé osztva a különböző helyszíneken. Mint mondta,

ezek a „klaszterek” váltogatják egymást, és a mostani valóban egy komplex olimpia lesz, mivel a helyszínek szétszórva, egymástól távol találhatók.

Gyulay Zsolt szerint okoz majd némi kihívást ez a távolság, ugyanis szűk, sokszor egysávos hegyi utakon kell megközelíteni a versenyhelyszíneket. Megjegyezte viszont, hogy nem szabad ezen keseregni, hiszen a négy évvel korábbi pekingi téli olimpián sem voltak kedvezőek a körülmények, ráadásul akkor még járványhelyzet is volt. De leszögezte, a helyszínek, tehát Milánó és Cortina d'Ampezzo nagyon hangulatos környezet lesznek, ráadásul Európában.

A MOB elnöke egyetért azzal, hogy a mostani téli olimpia más lesz, mint az előzőek, hiszen alapvetően eltér a hangulat és a környezet az ázsiai országokétól, amit európaiként a magyar sportolók jobban is szeretnek. Annyit még megjegyzett, hogy a távol-keleti precizitás után a küldöttség felkészült az olaszos, olykor kissé kaotikusnak tűnő szervezésre, kihívásokra.

Sport    Gyulay Zsolt a téli olimpiáról: a csapat felkészült a kihívásokra és az „olaszos szervezésre"

