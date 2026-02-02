ARÉNA - PODCASTOK
Marozsán Fábián az orosz Danyiil Medvegyev ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének harmadik fordulójában Melbourne-ben 2026. január 23-án.
Nyitókép: Lukas Coch

Marozsán és Fucsovics is a világ ötven legjobbja között

Infostart / MTI

Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is a legjobb ötven között található a teniszezők férfi világranglistáján, közülük az előkelőbb helyen álló Marozsán a 46.

A férfi versenyeket szervező ATP honlapja szerint az ausztrál nyílt bajnokságon a harmadik fordulóig jutott Marozsán egy helyet lépett előre a legutóbbi rangsorhoz képest, míg az Australian Openen a második körben búcsúzott Fucsovics négy pozíciót javítva az 50. a rangsorban. Az első 200 között még Piros Zsombor szerepel, aki hatot rontva a 176.

Az élen változatlanul a Melbourne-ben győztes spanyol Carlos Alcaraz áll az olasz Jannik Sinner előtt, a döntőben vereséget szenvedett Novak Djokovic pedig előrelépett a harmadik helyre.

Kezdőlap    Sport    Marozsán és Fucsovics is a világ ötven legjobbja között

tenisz

világranglista

fucsovics márton

carlos alcaraz

marozsán fábián

2026.02.02. hétfő
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
