2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
A paksi Varga Barnabás gólöröme a labdarúgó OTP Bank Liga 19. fordulójában játszott Debreceni VSC - Paksi FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2023. február 11-én.
Nyitókép: Derencsényi István

Fejes – Görög földön is megkezdte a termelést Varga Barnabás

Infostart / MTI

Varga Barnabás vasárnap, az Olimpiakosz elleni rangadón megszerezte első gólját az AEK Athén színeiben, mely végül 1-1-es döntetlennel zárta a görög labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának rangadóját.

A liga honlapja szerint az 57. percben pályára lépett magyar válogatott játékos két perccel később egy szöglet után fejelt a hálóba és juttatta előnyhöz csapatát. A fővárosi együttes ezek után sokáig őrizte előnyét, de végül a hosszabbítás 16. (!) percében a vendégek büntetőből egyenlíteni tudtak.

A január 6-án igazolt Varga első alkalommal volt eredményes új csapata színeiben.

Az AEK január közepén házigazdaként 1-0-ra kikapott az OFI Krétától a Görög Kupa negyeddöntőjében. A kiesés után Mariosz Iliopulosz klubelnök 400 ezer euróra megbüntette a csapatot, de hagyott egy „kiskaput”, mivel közölte, a szankció nem lép életbe, amennyiben megnyerik a következő három mérkőzésüket.

Vargáék a Panathinaikoszt 4-0-ra, az Aszterasz Tripoliszt 1-0-ra győzték le, de a harmadik siker végül nem jött össze.

Az AEK a döntetlennel is megőrizte első helyét a tabellán, de a második PAOK-ot egy, a harmadik Olimpiakoszt pedig két ponttal előzi meg.

labdarúgás

gól

aek athén

varga barnabás

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour Party over Epstein links

The former cabinet minister says he does not want to "cause further embarrassment" by his links to the late convicted paedophile.

