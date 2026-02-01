Csoda az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi döntőjében

Két jászmányira volt a történelemtől a 38 éves szerb Novak Djokovic, aki megnyerte az első játszmát az ifjú titán, Carlos Alcaraz ellen. Ha nyer még két szettet, újabb csúcsot állít fel azzal, hogy megnyeri a 25. Grand Slam-címét is – ennyit még soha senkinek nem sikerült.

A fiatal spanyol sztár első melbourne-i fináléjában lépett pályára, miután két napja csaknem öt és fél órás csatában gyűrte le a német Alexander Zverevet. A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben.

Kettejük párharcában a 38 éves szerb vezetett 5-4-re, a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy szettben verte 16 esztendővel fiatalabb riválisát, aki azonban 3-0-lal vágott neki vissza a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legemlékezetesebb csatájuk talán a párizsi játékok döntőjében volt, amikor Djokovic két rövidítéses szettben nyert, és megszerezte a gyűjteményéből még hiányzó olimpiai aranyat.

Djokovic annyira most sem volt messze a csodától: miután az elődöntőben heroikus, ötjászmás meccsen legyőzte a másik csodaifjút, Jannik Sinnert, az első játszmát simán, 6:2-re megnyerte. De aztán Jött Alcaraz... aki két hasonlóan sima játszmával fordított.

A negyedikben újra volt esélye Djokovicnak: 6:5-ös hátrányban a meccsben maradásért, a tiebreakért adogathatott. De nem sikerült: Alcaraz behúzta a breaket, ezzel a meccset is, és megszerezte az egyetlen Grand Slam-trófeát, amit eddig még nem, az ausztrál címet is.

Ezzel az újabb Djokovic-csoda helyett Alcaraz-csodát ünnepelt a közönség.

Alcaraz pályafutása 24. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-trófeájáért 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott.

A végeredmény:

Carlos Alcaraz–Novak Djokovic 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

A tenisztörténelem trónján még mindig Novak Djokovic áll 24 Grand Slam-címmel, de Alcaraznak már ez volt a 7., és még csak 22 éves...