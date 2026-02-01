ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MELBOURNE, AUSTRALIA - FEBRUARY 01: Carlos Alcaraz of Spain celebrates his victory in the Mens Singles Final against Novak Djokovic of Serbia during day 15 of the 2026 Australian Open at Melbourne Park on February 01, 2026 in Melbourne, Australia. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
Nyitókép: Lintao Zhang, Getty Images

Csoda az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi döntőjében

Infostart

22 évesen, mindenki más rekordját megdöntve megcsinálta a „karrier Grand Slamet” a spanyol Carlos Alcaraz. A döntőben óriási csatában legyőzte a veterán, történelmi 25. Grand Slam-győzelmére hajtó szerb Novak Djokovicot.

Két jászmányira volt a történelemtől a 38 éves szerb Novak Djokovic, aki megnyerte az első játszmát az ifjú titán, Carlos Alcaraz ellen. Ha nyer még két szettet, újabb csúcsot állít fel azzal, hogy megnyeri a 25. Grand Slam-címét is – ennyit még soha senkinek nem sikerült.

A fiatal spanyol sztár első melbourne-i fináléjában lépett pályára, miután két napja csaknem öt és fél órás csatában gyűrte le a német Alexander Zverevet. A hatszoros GS-győztes Alcaraz sorozatban a negyedik GS-fináléjára készülhetett, és arra, hogy 22 évesen ő legyen a legfiatalabb, aki mind a négy Grand Slamen diadalmaskodik. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, de a wimbledoni finálét elveszítette az olasz Jannik Sinnerrel szemben.

Kettejük párharcában a 38 éves szerb vezetett 5-4-re, a tavalyi Australian Open negyeddöntőjében négy szettben verte 16 esztendővel fiatalabb riválisát, aki azonban 3-0-lal vágott neki vissza a US Open szeptemberi elődöntőjében. Legemlékezetesebb csatájuk talán a párizsi játékok döntőjében volt, amikor Djokovic két rövidítéses szettben nyert, és megszerezte a gyűjteményéből még hiányzó olimpiai aranyat.

Djokovic annyira most sem volt messze a csodától: miután az elődöntőben heroikus, ötjászmás meccsen legyőzte a másik csodaifjút, Jannik Sinnert, az első játszmát simán, 6:2-re megnyerte. De aztán Jött Alcaraz... aki két hasonlóan sima játszmával fordított.

A negyedikben újra volt esélye Djokovicnak: 6:5-ös hátrányban a meccsben maradásért, a tiebreakért adogathatott. De nem sikerült: Alcaraz behúzta a breaket, ezzel a meccset is, és megszerezte az egyetlen Grand Slam-trófeát, amit eddig még nem, az ausztrál címet is.

Ezzel az újabb Djokovic-csoda helyett Alcaraz-csodát ünnepelt a közönség.

Alcaraz pályafutása 24. tornagyőzelméért és hetedik Grand Slam-trófeájáért 4,15 millió ausztrál dollárt (930 millió forint) kapott.

A végeredmény:

Carlos Alcaraz–Novak Djokovic 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

A tenisztörténelem trónján még mindig Novak Djokovic áll 24 Grand Slam-címmel, de Alcaraznak már ez volt a 7., és még csak 22 éves...

Kezdőlap    Sport    Csoda az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi döntőjében

tenisz

novak djokovic

ausztrál nyílt teniszbajnokság

grand slam

carlos alcaraz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pusztító erejű robbanás a Holdon? – megszólalt Kiss László csillagász

Pusztító erejű robbanás a Holdon? – megszólalt Kiss László csillagász
Kínai tudósok szerint 2032 decemberében egy hatvan méter széles aszteroida csapódhat a Holdba, ha ez bekövetkezik, az égitesten egy kilométeres kráter keletkezik, majd akár húszmillió meteor hullhat a Földre. Kiss László csillagász, akadémikus, a HunRen, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója az InfoRádióban azt mondta: 2028-ban kerülhet olyan közel a Földhöz ez a kisbolygó, hogy biztosan megállapíthassák, milyen következményei lehetnek a becsapódásnak.
Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Nem esett elég hó a talaj mélyebb rétegeinek feltöltődéséhez, de a tavaszi aszályt némiképpen enyhítheti ez a csapadék – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Bíró Tibor egyetemi tanár szerint viszont tavaszi árvíz sem várható.
 

Északról mínusz 20 fok közeleg, kérdés, hogy ideér-e, meglátjuk

Medveles: folytatódik-e a hideg tél? Most minden szem Micire és Ursulára szegeződik

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát

Ritkán látott nyilatkozat az európai vezetőtől: nem kímélné, vallatásra küldené a királyi család fekete bárányát

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint András korábbi yorki hercegnek, III. Károly király öccsének (címlapképünkön) tanúvallomást kell tennie az amerikai képviselőház előtt, miután újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra arról a szoros kapcsolatról, amelyet Jeffrey Epsteinnel, a fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt többször is elítélt néhai amerikai pénzemberrel tartott fenn.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hol és mikor lesz hídivásár Hortobágy területén? A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is vár: itt van minden információ, amit tudni érdemes

Hol és mikor lesz hídivásár Hortobágy területén? A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is vár: itt van minden információ, amit tudni érdemes

A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is töretlen népszerűségnek örvend: hosszú kocsisorok jelzik, hogy a kirakodó- és népművészeti vásár iránti érdeklődés minden évben nagy. Nézzük is, mit kell tudni a Hortobágyi Hídivásárról.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 11:30
Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat
2026. február 1. 07:45
Liverpool: Szoboszlairól és Kerkezről is áradozik a brit sajtó, most Kerkez adott gólpasszt
×
×
×
×