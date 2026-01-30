Három a magyar igazság, egy a ráadás – Megint a Ludogorec jön a Ferencvárosnak

Péntek kora délután került sor az UEFA székházában az Európa-liga rájátszásának sorsolására, ahol utolsó fordulós, nottinghami vereségével vált érdekeltté a Ferencváros, sokáig úgy tűnt, hogy egyenes ágon tagja lesz a 16-os mezőnynek majd, de szüksége lesz egy pótvizsgára.
Hogy ki ellen, az ezen a sorsoláson derült ki.
Az összes párosítás:
PAOK-Celta
Lille-Crvena zvezda
Panathinaikosz-Viktoria Plzen
Fenerbahce-Nottingham Forest
Ferencváros-Ludogorec
Dinamo Zagreb-Genk
Brann-Bologna
Celtic-Stuttgart
Első mérkőzések: február 19.
Második mérkőzések: február 26.
A nyolcaddöntő találkozóira március 12-én és 19-én kerül sor.
Az Európa-liga döntőjének május 20-án Isztambul ad otthont.