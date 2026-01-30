Három a magyar igazság, egy a ráadás – Megint a Ludogorec jön a Ferencvárosnak

Péntek kora délután került sor az UEFA székházában az Európa-liga rájátszásának sorsolására, ahol utolsó fordulós, nottinghami vereségével vált érdekeltté a Ferencváros, sokáig úgy tűnt, hogy egyenes ágon tagja lesz a 16-os mezőnynek majd, de szüksége lesz egy pótvizsgára.

Hogy ki ellen, az ezen a sorsoláson derült ki.

Az összes párosítás:

PAOK-Celta

Lille-Crvena zvezda

Panathinaikosz-Viktoria Plzen

Fenerbahce-Nottingham Forest

Ferencváros-Ludogorec

Háttér Az európai szövetség (UEFA) nyoni központjában tartott pénteki sorsoláson az is kiderült, hogy az FTC kiemeltként idegenben kezdi a párharcot. Ha Robbie Keane vezetőedző együttesének sikerül továbbjutnia, akkor a legjobb 16 között a portugál FC Portóval vagy Bragával kell majd megküzdenie. Az FTC ebben az idényben már háromszor játszott a Ludogoreccel, a Bajnokok Ligája-selejtezőjében idegenben döntetlent ért el (0-0), otthon pedig győzött (3-0), az EL alapszakaszában pedig - szintén a Groupama Arénában - ugyancsak megverte (3-1) a bolgár csapatot. (MTI)

Dinamo Zagreb-Genk

Brann-Bologna

Celtic-Stuttgart

Első mérkőzések: február 19.

Második mérkőzések: február 26.

A nyolcaddöntő találkozóira március 12-én és 19-én kerül sor.

Az Európa-liga döntőjének május 20-án Isztambul ad otthont.