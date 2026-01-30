ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.88
usd:
319.41
bux:
128478.48
2026. január 30. péntek Martina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cadu (b), a Ferencváros gólszerzõje a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Három a magyar igazság, egy a ráadás – Megint a Ludogorec jön a Ferencvárosnak

Infostart

Sorsoltak az Európa-liga rájátszásában.

Péntek kora délután került sor az UEFA székházában az Európa-liga rájátszásának sorsolására, ahol utolsó fordulós, nottinghami vereségével vált érdekeltté a Ferencváros, sokáig úgy tűnt, hogy egyenes ágon tagja lesz a 16-os mezőnynek majd, de szüksége lesz egy pótvizsgára.

Hogy ki ellen, az ezen a sorsoláson derült ki.

Az összes párosítás:

PAOK-Celta

Lille-Crvena zvezda

Panathinaikosz-Viktoria Plzen

Fenerbahce-Nottingham Forest

Ferencváros-Ludogorec

Dinamo Zagreb-Genk

Brann-Bologna

Celtic-Stuttgart

Első mérkőzések: február 19.

Második mérkőzések: február 26.

A nyolcaddöntő találkozóira március 12-én és 19-én kerül sor.

Az Európa-liga döntőjének május 20-án Isztambul ad otthont.

Kezdőlap    Sport    Három a magyar igazság, egy a ráadás – Megint a Ludogorec jön a Ferencvárosnak

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

sorsolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében meredeken nő az influenzás betegek száma, ami komoly terhelést ró az alapellátásra. A szakemberek felhívják a figyelmet: az influenza elleni védőoltás a járvány idején is hatékony védelmet nyújthat, különösen a kockázati csoportokba tartozóknak érdemes felvenni.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.30. péntek, 18:00
Gyulay Zsolt
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait

Megszólaltak az elemzők a friss GDP-adatról: van, aki már most visszavágta az idei növekedési várakozásait

2025-ben 0,3 százalékkal bővült a magyar gazdaság a KSH pénteki adatai alapján. Ez azt mutatja, hogy sok más európai országgal szemben Magyarországon nem sikerült pozitív meglepetéssel előrukkolni. Az elemzők egyetértenek abban, hogy a növekedés szerkezete nem okozott nagy meglepetést: a fogyasztás volt a húzóerő, miközben az ipar lejtmenete folytatódott. A csalódást keltő negyedik negyedéves adat az áthúzódó hatáson keresztül a 2026-os növekedésre vonatkozó reményeket is mérsékli.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni

Közeleg a befizetési határidő, fontos üzenetet tett közzé a NAV: ez rengeteg magyart érint, érdemes figyelni

Február elején esedékes az élelmiszerlánc-felügyeleti díj második részletének befizetési határideje.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Trump nominates Federal Reserve critic Kevin Warsh to run US central bank

Jerome Powell's term as Federal Reserve chairman will end in May - the bank has been under political pressure from the White House about how it sets interest rates.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 12:55
Sorsoltak – A Real Madrid máris visszavághat a Benficának, lesz egy francia párharc
2026. január 30. 10:48
Vált a tizenhárom éve veretlen magyar sportolónő
×
×
×
×