ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.02
usd:
317.25
bux:
128584.25
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Keszthelyi Rita a női vízilabdatorna elődöntőjében játszott Magyarország - Spanyolország mérkőzésen a szingapúri vizes világbajnokságon az OCBC Aquatic Centre-ben 2025. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Csütörtökön a házigazdákkal csapnak össze pólós lányaink – sport a tévében

Infostart / MTI

Akik a medence helyett inkább a gyepre kíváncsiak, azok a Ferencváros labdarúgóiért szoríthatnak az Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában.

A január 29-én, csütörtökön látható élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

14.30: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Görögország-Németország

16.30: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Magyarország-Portugália

18.00: Futsal, Eb, csoportkör, Spanyolország-Belgium

21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, utolsó forduló, Nottingham Forest-Ferencváros

Duna World:

20.30: Futsal, Eb, csoportkör, Magyarország-Olaszország

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ tuti

20.00: Darts, World Masters, Milton Keynes, 1. nap

Sport 2

20.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, utolsó forduló, Lille-Freiburg

Eurosport 1

9.00, 11.30: Tenisz, Australian Open, női egyes, elődöntő

15.00, 20.00: Sznúker, German Masters, 3. forduló

Eurosport 2

10.00: Alpesisí, vk, Crans Montana, nők, lesiklás, edzés

12.30: Kerékpár, szaúdi körverseny, 3. szakasz

14.30: Kerékpár, Challenge Mallorca, Trofeo Ses Salines, férfiak

21.00: Golf, PGA Tour, Farmers Insurance Open, 1. nap

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Qadsiah - al-Hilal

Kezdőlap    Sport    Csütörtökön a házigazdákkal csapnak össze pólós lányaink – sport a tévében

labdarúgás

vízilabda

európa-liga

európa-bajnokság

portugália

női válogatott

sportközvetítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

A brit kormányfő Pekingben van, de nem léphet Donald Trump tyúkszemére

3 napos látogatásra Kínába érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök. Ilyen magas szinten 8 éve nem találkozott egymással Kína és az Egyesült Királyság vezetése. Keir Starmer azonban szeretné helyrehozni a kapcsolatokat Pekinggel, hogy beindítsa országa gazdáságát – mondta az InfoRádióban Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója.
Pesztericz-Kalas Vivien: 349 migráns befogadása vagy 7 millió euró befizetése a magyar választás

Pesztericz-Kalas Vivien: 349 migráns befogadása vagy 7 millió euró befizetése a magyar választás

A migrációs és menekültügyi paktum nyitott kérdéseinek lezárása, valamint a jogszabályok hatályba lépése egyaránt Ciprus soros EU-elnökségének az idejére esik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője az InfoRádióban elmondta: a szolidaritási mechanizmus végrehajtása kötelező minden tagállamnak, így hazánknak is be kell fogadnia bizonyos számú bevándorlót, vagy a megfelelő összeg kifizetésével kiválthatja ezt. Ellenkező esetben kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarországgal szemben.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Robbanás előtt a kvantumszámítás piaca, több százezer munkahely jöhet létre

Robbanás előtt a kvantumszámítás piaca, több százezer munkahely jöhet létre

A kvantumtechnológia már ma is aktívan formálja az adatfeldolgozási folyamatokat, a precíziós szenzorokat és az anyagtudományi innovációkat, a következő évtizedekben pedig a globális ipar egyik legfontosabb növekedési motorjává válhat. A ma még kevesek által értett, szűk terület gazdasági súlya gyorsabban nő, mint a legtöbb szektoré. A globális befektetések már most milliárdokat mozgatnak, miközben a kvantumhoz értő szakemberek iránti kereslet messze meghaladja a kínálatot. 2030-ig több százezer kvantumhoz köthető munkahely jöhet létre. Hazánkban jelenleg kizárólag a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen képeznek kvantummérnököket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Keményen üzent Friedrich Merz Ukrajnának: ki van zárva a gyorsított uniós csatlakozás

Keményen üzent Friedrich Merz Ukrajnának: ki van zárva a gyorsított uniós csatlakozás

Friedrich Merz német kancellár kizárta, hogy Ukrajna 2027. január 1-jén csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

The PM says progress has been made on whisky tariffs and visa-free travel to China, adding he raised the jailing of Jimmy Lai with Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 08:30
Mesébe illő helyen jártak pihenésképpen a női pólósok – képek
2026. január 28. 21:00
A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban
×
×
×
×