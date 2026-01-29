Csütörtökön a házigazdákkal csapnak össze pólós lányaink – sport a tévében

A kvantumtechnológia már ma is aktívan formálja az adatfeldolgozási folyamatokat, a precíziós szenzorokat és az anyagtudományi innovációkat, a következő évtizedekben pedig a globális ipar egyik legfontosabb növekedési motorjává válhat. A ma még kevesek által értett, szűk terület gazdasági súlya gyorsabban nő, mint a legtöbb szektoré. A globális befektetések már most milliárdokat mozgatnak, miközben a kvantumhoz értő szakemberek iránti kereslet messze meghaladja a kínálatot. 2030-ig több százezer kvantumhoz köthető munkahely jöhet létre. Hazánkban jelenleg kizárólag a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen képeznek kvantummérnököket.