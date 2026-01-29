Csütörtökön a házigazdákkal csapnak össze pólós lányaink – sport a tévében

A január 29-én, csütörtökön látható élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
14.30: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Görögország-Németország
16.30: Vízilabda, női Eb, csoportkör, Magyarország-Portugália
18.00: Futsal, Eb, csoportkör, Spanyolország-Belgium
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, utolsó forduló, Nottingham Forest-Ferencváros
Duna World:
20.30: Futsal, Eb, csoportkör, Magyarország-Olaszország
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ tuti
20.00: Darts, World Masters, Milton Keynes, 1. nap
Sport 2
20.45: Labdarúgás, Európa-liga, alapszakasz, utolsó forduló, Lille-Freiburg
Eurosport 1
9.00, 11.30: Tenisz, Australian Open, női egyes, elődöntő
15.00, 20.00: Sznúker, German Masters, 3. forduló
Eurosport 2
10.00: Alpesisí, vk, Crans Montana, nők, lesiklás, edzés
12.30: Kerékpár, szaúdi körverseny, 3. szakasz
14.30: Kerékpár, Challenge Mallorca, Trofeo Ses Salines, férfiak
21.00: Golf, PGA Tour, Farmers Insurance Open, 1. nap
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Qadsiah - al-Hilal