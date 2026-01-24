A papírforma szerint nyernie kell a Ferencvárosnak Nottinghamben a legjobb nyolcban maradáshoz

Az Európa-liga 36 csapata közül a nyolcadik forduló után kialakuló végtáblázat első nyolc helyezettje egyből a nyolcaddöntőbe, a legjobb tizenhat közé kerül. A 9–24. helyezettek februárban rájátszásban, playoffban mérkőznek, mégpedig úgy, hogy a 9–16. helyezett nyolc csapat kiemelt lesz, így egymással nem játszhat, s a saját párjában először idegenben játszik, a második mérkőzésen lesz pályaválasztó.

A legutóbbi forduló alapján eldőlt, hogy az Olympique Lyon és az Aston Villa biztosan a legjobb tizenhatba került. A következő öt csapat, a Freiburg (17 pont), a Midtjylland (16), a Braga (16), az AS Roma (15) és a Ferencváros (15) legrosszabb esetben is kiemelt lesz a playoffban, de természetesen esélye van arra, hogy az első nyolc közé kerüljön.

Utóbbira egyébként – a Lyonon és a Villán kívül – még összesen 13 csapatnak van esélye, de tekintettel az utolsó forduló párosítására az egymás ellen Belgrádban pályára lépő Crvena zvezda és Celta Vigo közül csak egyik kerülhet be az első nyolcba.

A tavalyi évben a Rangers 14 ponttal még bejutott a legjobb nyolcba, elvileg most is elképzelhető, hogy ennyi elég lesz az egyenes ági továbbjutáshoz, de nem valószínű. Mint ismert, a Ferencváros a Nottingham Forest ellen zárja a sorozatot. Az angolok csütörtökön 1–0-ra kikaptak a Bragától, 11 pontjuk van, a 16. helyen állnak. Matematikailag még akár nyolcadikok is lehetnek, de erre nagyon csekély az esély.

Ha a Ferencváros három pontot szerezne Nottinghamben, természetesen biztosan az első nyolc között végez, ebben az esetben nem kerülhet a hetediknél rosszabb helyre. Ha döntetlent játszana, 16 ponttal zárna, bármennyire is fura az előző évi eredmények alapján, az nem biztos, hogy elég lenne a legjobb nyolchoz.

Ebben az esetben ugyanis a Betis (14 pontja van), a Porto (14), sőt, esetleg jobb gólkülönbséggel a Genk (13) és a Crvena zvezda (13) elé kerülhet. A spanyol csapat utolsó ellenfele otthon a Feyenoord, a portugáloké, ugyancsak otthon, a Rangers lesz. A Genknek minimum két góllal meg kellene vernie a Malmőt. A papírforma alapján a Crvena zvezda nem veszélyes, aligha fog négy góllal nyerni a Celta ellen.

Ha a Ferencváros nem zárja veretlenül a sorozatot, azaz pont nélkül marad Nottinghamben, 15 pontja marad. Most plusz 5 a gólkülönbsége, de ez romlik vereség esetén. Azon csapatok közül, amelyek megelőzhetik, a Crvena zvezda (13) és a Celta (12) egymás ellen játszik, döntetlennél mindkettő marad a Fradi mögött, ha nyer valamelyik, az viszont megelőzi a magyar bajnokot.

A Betis döntetlennél is előzne, a Porto csak akkor, ha a Ferencváros két góllal kikap. A Genknek (a Malmö ellen), a PAOK-nak (idegenben játszik a már továbbjutott Lyonnal), a VfB Stuttgartnak (a Young Boyst fogadja) és a Bolognának (a Maccabi Tel-Aviv vendége lesz Topolyán) bármilyen különbségű győzelem elég ahhoz, hogy megelőzze a Ferencvárost.

Bár a csütörtöki mérkőzés képe alapján a döntetlen igazságosnak mondható, sokkal, de sokkal könnyebb lenne a Ferencváros helyzete, ha nincs a 96. percben bekapott gól. Így ugyanis, a papírforma alapján, nyernie kell Angliában az első nyolcban maradáshoz. A mérkőzések június 29-én, csütörtökön, egységesen (magyar idő szerint) 21 órakor kezdődnek.