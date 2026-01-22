ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.15
usd:
327.39
bux:
123579.78
2026. január 22. csütörtök Artúr, Vince
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Babos Tímea a belga Ysaline Bonaventure ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság női egyesének első fordulójában Melbourne-ben 2021. február 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jason O'Brien

Könnyek között – Babos Tímea végleg elköszönt Melbourne-től

Infostart / MTI

Ünnepélyesen elbúcsúztatták Babos Tímeát csütörtökön az ausztrál nyílt teniszbajnokság szervezői.

A torna után családalapítási szándékkal szünetre vonuló Babos és a kanadai Leylah Fernandez duója szerdán 6:4, 4:6, 6:3-ra kikapott az első fordulóban a kilencedik kiemelt spanyol Cristina Bucsa és amerikai Nicole Melichar-Martinez kettősétől.

Másnap aztán a Rod Laver Arénába volt hivatalos a 32 éves magyar játékos, aki párosban korábban világelső volt, idén pedig immár 15-ödször lépett pályára a felnőtt mezőnyben. A magyar szövetség beszámolója szerint a különleges eseményre eljöttek a játékostársak, Gálfi Dalma, Bondár Anna, Stollár Fanny és Marozsán Fábián is. Az Australian Open versenyigazgatója egy ajándékcsomaggal köszönte meg a soproni teniszezőnek az elmúlt 15 évet – Babos négyszer játszott döntőt Melbourne-ben és kétszer győzött a női párosban (2018 és 2020).

„Érzelmes pillanatok ezek, és számomra könnyebb teniszezni, mint ilyenkor beszélni” – mondta az ünnepelt. „Köszönöm, hogy még egyszer itt állhatok ezen a pályán, ez a torna mindig közel állt a szívemhez. Nehéz egy-egy pillanatot kiemelni, de különleges érzés volt összecsapni a legjobbakkal itt. Én egy kis ország kisvárosából jövök, a családomnak volt egy nagy álma, most pedig itt állok a magyar játékosok és a férjem előtt. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a fantasztikus utat. Nehéz abbahagyni a versenyzést, de vannak más dolgok is az életemben, és annyi biztos, hogy ez volt az utolsó Australian Openem” – tette hozzá Babos Tímea.

Kezdőlap    Sport    Könnyek között – Babos Tímea végleg elköszönt Melbourne-től

tenisz

babos tímea

australian open

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Automatikus lesz a január havi rezsistop – Kormányinfó

Rendkívüli érdeklődés övezte a sajtótájékoztatón a rezsistopot, a lakosságnak nem lesz tennivalója az érvényesítéshez, de a végleges csomag kidolgozására a kormány kér még egy hetet. A Nemzeti Petícióra is több kérdés irányult, ugyanígy a Béketanács és Kapitány Istvánt tiszás szerepvállalása is nagy érdeklődést váltott ki.
 

Rezsistop – fontos tilalomról küldött üzenetet az MVM a lakosságnak

VIDEÓ
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
Felvételi 2026: hová érdemes az idén jelentkezni? Varga-Bajusz Veronika, Inforádió, Aréna
Európai hidegbetörés: lesz-e elég gáz? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.22. csütörtök, 18:00
Palkovics László
mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Grill-party a Balaton jegén: kolbász, tojás és bab rotyogott a befagyott tavon+ Videó

Nem mindennapi látvány: miközben sokan legfeljebb egy óvatos sétát vagy egy kis korcsolyázást vállalnak be a Balaton jegén, akadtak, akik ennél jóval tovább merészkedtek. Nézzétek!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump suggests Ukraine settlement is coming 'soon' as he unveils Board of Peace members

Trump - who held a signing ceremony for his new board in Davos - is due to meet Ukraine's President Zelensky later, while his envoys are in Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 22. 12:20
Ronaldinho–Szoboszlai: 1–1
2026. január 22. 11:17
Ezzel a géppel hódítaná vissza a vb-címet a Mercedes – képek
×
×
×
×