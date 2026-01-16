ARÉNA - PODCASTOK
Vigvári Vendel (b) és a holland Sam van den Burg a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntõjének E csoportjában játszott Magyarország - Hollandia mérkõzésen a Belgrade Arenában 2026. január 16-án. Magyarország-Hollandia 16-11.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

Újabb fényes diadalt aratott a magyar válogatott a vízilabda Eb-n

Infostart

Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy érzi, hogy a 16-11-re megnyert találkozóból pozitív energiákat lehet továbbvinni. Mint mondta: számított rá, hogy nem lesz könnyű a hollandok elleni összecsapás a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében,

"Mentálisan volt elsősorban nehéz mérkőzés, hiszen papíron egy kötelezően hozandó összecsapásról van szó. Minden nagy csapat ellen kiváló teljesítmény nyújtottak eddig a hollandok, sok jó lövőjük van és kiállításokat is ki tudnak harcolni, ezért nehéz kitalálni, mi a jó ellenük. Büszke vagyok a srácokra, mert jól kezelték a helyzetet akkor is, amikor mondjuk az ellenfél feljött egyre" - mondta a vegyes zónában Varga Zsolt, aki kiemelte, hogy a létszámfölényes helyzetekben javulniuk kell még.

"Az emberelőnyös játékunkon sokat dolgozunk, gyorsan és pontosan kell döntéseket hozni. Még van két napunk, és csiszolnunk kell a dolgokat" - tette hozzá a szakember, aki szerint ebből a találkozóból pozitív energiákat lehet továbbvinni a szerbek és a spanyolok elleni folytatásra. A kapitány elmondta, a harmadik negyed után érezte úgy, hogy

szükség van Vogel Somára, aki frissen beállva új lendületet adhat a csapatnak, ez pedig be is jött.

Vogel Soma pedig arról beszélt, hogy a parton figyelve volt benne ugyan némi izgalom, főleg, amikor a rivális háromról egyre csökkentette hátrányát, a vízbe ugorva viszont mindez elszállt: "Magabiztosan szálltam be, a védelem pedig előttem olyan munkát végzett, hogy a lövések is csak nehezen jutottak el hozzám. A végére azért sikerült is kicsit elfárasztanunk a hollandokat, elöl pedig ezúttal főként Fekete Gergő volt a kulcsjátékos, aki +tökösségével+ még a félhelyzeteket is belőtte" - mondta a világ- és Európa-bajnok kapus.

Az említett Fekete egy jókora karmolással a nyaka alatt elmondta, nagyon nehéz mérkőzés volt, a fiatal holland csapatot pedig tovább tartott felőrölni, mint arra előzetesen számítottak:

"Azt szerettük volna elérni, hogy a harmadik negyedre kicsit kipukkadjanak, de így sikerült, és innentől csak arra koncentrálunk, hogy legyőzzük a szerbeket és bejussunk a négy közé. Ezért jöttünk, és bízom benne, hogy minél több magyar szurkoló itt lesz azon az összecsapáson" - nyilatkozta az FTC kiválósága.

A magyar válogatott továbbra is százszázalékos a tornán,

és ha vasárnap este legyőzi a szerbeket, akkor a spanyolok elleni keddi összecsapás eredményétől függetlenül bejut a négy közé.

A két középdöntős hatost az A és a C, valamint a B és a D csoport első három-három helyezettje alkotja úgy, hogy az egymás elleni eredményeket magukkal vitték a csapatok. A középdöntőből az első két-két gárda jut az elődöntőbe, míg a harmadikok az ötödik, a negyedikek pedig a hetedik helyért játszanak.

Férfi Európa-bajnokság, Belgrád

Középdöntő, 1. forduló, E csoport:

Szerbia-Franciaország 14-10 (4-2, 5-2, 3-2, 2-4)

korábban:

Spanyolország-Montenegró 14-6 (4-1, 5-2, 5-2, 0-1)

Magyarország-Hollandia 16-11 (4-4, 4-2, 3-4, 5-1)

A csoport állása: 1. Magyarország 9 pont, 2. Szerbia 8, 3. Spanyolország 6, 4. Montenegró 3, 5. Hollandia 1, 6. Franciaország 0

korábban:

a 13-16. helyért:

Málta-Izrael 15-14 (5-5, 4-2, 3-4, 3-3)

Szlovénia-Szlovákia 14-13 (3-3, 3-3, 1-1, 4-3) - ötméteresekkel.

