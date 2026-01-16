Két magyar válogatott egymás után – sport a tévében

M4 Sport
13.00: Labdarúgás, Konferencia Liga, a rájátszás sorsolása
13.25: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc, ritmustánc
15.30 Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Montenegró-Spanyolország
18.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Magyarország-Hollandia
20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Magyarország-Lengyelország
M4 Sport+
18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Izland-Olaszország
Sport 1
17.00: Darts, Bahrein Masters
Sport 2
13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights
21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Casa Pia
Eurosport 1
9.00: Síugrás, világkupa, Csangcsiaku, nők
12.00: Alpesisí, világkupa, Wengen, férfiak, szuperóriás-műlesiklás
14.00 és 20.00: Sznúker, London Masters, negyeddöntő
Eurosport 2
13.25: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc ritmustánc
14.15: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, nők, sprint
15.45: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc ritmustánc
18.55: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, női kűr
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Ittihad - al-Ettifaq
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Girona
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Eintracht Frankfurt
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Atalanta