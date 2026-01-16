ARÉNA - PODCASTOK
Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi kézilabdatornája B csoportjának utolsó fordulójában játszott Magyarország - Franciaország mérkőzésen a Dél-párizsi Arénában 2024. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Két magyar válogatott egymás után – sport a tévében

Infostart / MTI

Előbb a vízilabdázókra vár sorsdöntő Eb-viadal Hollandia ellen, majd hasonlóan fontos összecsapás vár a kézilabdázókra, szintén Eb-n, az ellenfél Lengyelország. De mutatjuk a teljes pénteki tévés sportkínálatot.

M4 Sport

13.00: Labdarúgás, Konferencia Liga, a rájátszás sorsolása

13.25: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc, ritmustánc

15.30 Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Montenegró-Spanyolország

18.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Magyarország-Hollandia

20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Magyarország-Lengyelország

M4 Sport+

18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Izland-Olaszország

Sport 1

17.00: Darts, Bahrein Masters

Sport 2

13.30: Küzdősportok, ONE Friday Fights

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, Sporting-Casa Pia

Eurosport 1

9.00: Síugrás, világkupa, Csangcsiaku, nők

12.00: Alpesisí, világkupa, Wengen, férfiak, szuperóriás-műlesiklás

14.00 és 20.00: Sznúker, London Masters, negyeddöntő

Eurosport 2

13.25: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc ritmustánc

14.15: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, nők, sprint

15.45: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, jégtánc ritmustánc

18.55: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, női kűr

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Ittihad - al-Ettifaq

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Girona

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Eintracht Frankfurt

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Atalanta

Kezdőlap    Sport    Két magyar válogatott egymás után – sport a tévében

kézilabda

vízilabda

válogatott

sportműsor

2026. január 16. 08:45
Varga Barnabás máris pénzbüntetést kaphat új klubjánál
2026. január 16. 08:12
Történelmi magyar bronzérem a műkorcsolya-Eb-n
