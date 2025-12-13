ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vinicius Junior, a Real Madrid játékosa, miután megszerezte a találkozó első gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Real Madrid-Manchester City mérkőzésén a madridi Santiago Bernabeu Stadionban 2023. május 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez

Szerződésháború robbant ki a Real Madridnál

Infostart / MTI

A brazil szélső hadat üzent, a klub reagált. A jelenlegi szerződés még két évig élne.

A Real Madrid arról értesítette brazil szélsőjét, Viniciust és ügynökeit, hogy semmit nem javít a játékos új szerződésének feltételein, amit ultimátumként értelmezett a hírt X közösségi oldalán közlő Madrid Zone.

Vinicius megállapodása a királyi klubbal 2027 júniusának végéig érvényes. A klubvezetés korábban új kontraktust kínált a brazil válogatott támadónak, a mostani „bekeményítés" viszont annak a jeleként értelmezhető, hogy a Real Madrid már a jövő év nyarán eladja a játékost, ha nem fogadja el a meglévő ajánlatot.

A 25 éves Vinicius 2018 óta játszik a Real Madridban, amellyel három La Liga-címet nyert és két Bajnokok Ligája-elsőséget szerzett. A brazil eddig 344 mérkőzésen lépett pályára a blancóknál, összmérlege 111 gól és 90 gólpassz.

Kezdőlap    Sport    Szerződésháború robbant ki a Real Madridnál

labdarúgás

real madrid

szerződés

vinicius júnior

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat
A kormányfő a közös cselekvés képességét tekinti hatalomnak, a dolgok megértését pedig fantasztikus életörömnek. Mohácson szerinte rossz irányba fordult a történelem, de a túlélés szimbóluma is a város. A közelgő uniós csúcsra utalva azt mondta: verekedni megy Brüsszelbe., ahol ha úgy döntenek, hogy hozzányúlnak az orosz devizatartalékhoz, akkor el kell azon gondolkodni, hogy a magyart elviszi onnan a kormány. Brüsszel szerinte zsinórban a harmadik választást próbálja megnyerni Magyarországon, amelynek viszont egy szempontból életbiztosítása Törökország.
 

Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Mélyen Ororoszország területén csapódtak be drónok, Ukrajna ellentámadásba kezdett - Háborús híreink szombaton

Ukrajna a béke irányába tett lépések a hét második felében, bemutatott az Egyesült Államoknak egy 20 pontos módosított javaslatot a háború lezárására. Ebben szerepel egy olyan javaslat, amely a Donbaszt semleges területté nyilvánítaná, az ukrán erők kivonulásával.Később ezt letagadták, és arról beszéltek, hogy ez csak egy lehetőség, amit meg kellene vitatni. Közben Donald Trump amerikai elnöknek fogy a türelme. Pénteken az ukrán haderő jelentős ellentámadást hajtott végre Kupjanszknál: a várost - ukrán források szerint - szinte teljesen bekerítették. Az éjjel két ‍ember halt meg az éjszaka egy ukrán dróncsapásban az oroszországi Szaratov ‍városban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?

Teszten az Aldi, Lidl, Tesco, Penny filléres bejglijei: melyik a legjobb ár-érték arányban?

Meglepő eredményt hozott egy friss karácsonyi vakteszt a TikTokon. Az olcsó bejglik verték a drága pékségest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

The latest overnight attacks come as US envoy Steve Witkoff prepares to hold more talks with Ukraine's president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 12:12
Véget ért Szoboszlai Dominik legendás csapattársának vezeklése
2025. december 13. 11:37
Visszavonult a 2016-os foci-Eb magyar kulcsjátékosa
×
×
×
×