ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.79
usd:
329.78
bux:
108613.56
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Két meglepetés a BL-ben, de hol van még a nap vége?!

Infostart

Vendéggyőzelmeket hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája első két mai mérkőzése, nyert a Benfica és az Union Saint-Gilloise. A program hét esti meccsel folytatódik.

GALATASARAY–UNION ST. GILLOISE 0–1: A belga csapat, nagy meglepetésre, győzött az eddig jól szereplő török gárda otthonában. A gólt Promise David szerezte, az 57. percben. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

AFC AJAX–SL BENFICA 0–2: Az eddig gyengén szereplő portugálok mindkét félidőben szereztek egy gólt, s ezzel simán nyertek Amszterdamban.

MANCHESTER CITY–BAYER LEVERKUSEN 0–0: Finoman szólva is tartalékosan kezd a City, Donnarumma, Gvardiol, Doku és Haaland is kimaradt.

CHELSEA FC–FC BARCELONA 0–0: Raphinha és Rashford is csak a kispadon a katalán vendégeknél.

Kezdőlap    Sport    Két meglepetés a BL-ben, de hol van még a nap vége?!

bajnokok ligája

sallai roland

galatasaray

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Az önkormányzati rendszer átalakításának három kulcsfontosságú területéről beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A finanszírozáshoz és az önkormányzatok jogállásához is hozzá kellene nyúlni szerinte, de ez egy több hónapos konzultációs folyamat, és úgy véli, a választásokig már nincs idő erre.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Mit üzent az Akadémiának több mint 5000 magyar kutató? Kollár László Péter, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.26. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa újabb nyomást helyezne Oroszországra, mert Macron szerint Putyin nem akar békét

Európa újabb nyomást helyezne Oroszországra, mert Macron szerint Putyin nem akar békét

Emmanuel Macron kedden úgy vélte, hogy orosz részről "jelenleg egyértelműen nincs szándék a tűzszünetre", és úgy vélte, hogy "továbbra is nyomást kell gyakorolni" Oroszországra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön. Keir Starmer brit miniszterelnök szerint az ukrajnai rendezésről folyó tárgyalások Európát és a NATO-t érintő elemeihez az európai országok és a NATO-tagállamok beleegyezése is szükséges, és ezt Washington is elismeri.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nesze neked bezzegország: brutál leépítést léptek meg Magyarország szomszédjában, sokan kiakadtak

Nesze neked bezzegország: brutál leépítést léptek meg Magyarország szomszédjában, sokan kiakadtak

Az eset jól szemlélteti a kelet-európai közepes fejlettségi csapda egyik veszélyét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 18:56
Eldőlt, ki irányítja a továbbiakban a magyar labdarúgó-válogattotat
2025. november 25. 18:34
A korábbi kapitány szerint megrekedt a színvonal a női kézilabdában, ami nekünk kedvezhet a vb-n
×
×
×
×