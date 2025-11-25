Két meglepetés a BL-ben, de hol van még a nap vége?!

GALATASARAY–UNION ST. GILLOISE 0–1: A belga csapat, nagy meglepetésre, győzött az eddig jól szereplő török gárda otthonában. A gólt Promise David szerezte, az 57. percben. Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

AFC AJAX–SL BENFICA 0–2: Az eddig gyengén szereplő portugálok mindkét félidőben szereztek egy gólt, s ezzel simán nyertek Amszterdamban.

MANCHESTER CITY–BAYER LEVERKUSEN 0–0: Finoman szólva is tartalékosan kezd a City, Donnarumma, Gvardiol, Doku és Haaland is kimaradt.

CHELSEA FC–FC BARCELONA 0–0: Raphinha és Rashford is csak a kispadon a katalán vendégeknél.