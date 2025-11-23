ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
8 centis hó áll a Kozármisleny FC focipályáján.
Nyitókép: fotó: Kozármisleny FC

Ha nem hoznak hólapátot a szurkolók, elmaradhat az NB II-es focimeccs

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A szombati havazás miatt bajba került a Kozármisleny csapata, kérdéses, vasárnap 13 órakor lesz-e meccs.

A kozrmislenyi focipályán mintegy 8 centis a hótakaró, így bizonytalan, hogy lesz-e meccs vasárnap. A klubvezetés szombati posztja után vasárnap reggel már konkrét felhívást tett közzé: azt kéri a szurkolóktól, hogy ha lehet, hólapáttal érkezzenek...

„Most eljött az a helyzet, amikor szükségünk van rátok.? A mérkőzés megtartásához segítenünk kell a pálya hómentesítésében. Pályamunkásaink már gőzerővel dolgoznak, de minden plusz kéz hatalmas segítséget jelent! Aki tud és teheti, kérjük, érkezzen hólapáttal a stadionhoz – mi már itt vagyunk” – írják a posztban.

A Kozármisleny odahaza 13 órakor lépne pályára az NB II-ben a kiesésre álló Békéscsaba ellen, a hógondokkal küzdő hazai csapat a 10. helyen áll a 16 csapatos második ligában.

Kezdőlap    Külföld    Ha nem hoznak hólapátot a szurkolók, elmaradhat az NB II-es focimeccs

havazás

nb ii

kozármisleny

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Takács Ernő: 2025 trendfordulót hozott az ingatlanbefektetési piacon

Takács Ernő: 2025 trendfordulót hozott az ingatlanbefektetési piacon

A befektetések volumene várhatóan megduplázódik idén, 2025 trendfordulót hozott a hazai ingatlanbefektetési piacon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke. Beszélt arról is, hogy mely ágazatok számítanak most hajtóerőnek, és mennyi fejlesztésre, illetve szállodai szobára lenne szükség az országban.
Kifulladt a tél első rohama, már csak néhol lehet hószállingózás

Kifulladt a tél első rohama, már csak néhol lehet hószállingózás

Vasárnap kelet felé elhagyja az országot az első idei komoly havazást hozó front. Egyre nagyobb területek felett szakadnak fel a felhők, és gyenge havazás már csak az ország északkeleti részein várható.
 

A havazás miatt téliesek az utak, készülnek a sípályák, de még nincs nyitás

Kritikus a hóhelyzet a Dunántúlon

Csak nehezen lehet közlekedni a Bakonyban

Nagy a gond Kozármislenyben a havazás miatt

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális járvány jöhet - Magyarországon is megjelentek az első jelek

Brutális járvány jöhet - Magyarországon is megjelentek az első jelek

Új, gyorsan terjedő influenza variáns okozhat a vártnál súlyosabb járványt a téli szezonban, amely ellen a jelenlegi vakcinák várhatóan kevésbé lesznek majd hatékonyak. Az első jelek már hazánkban is megjelentek, ugyanis meglepően korán kezdődött az idei influenzaszezon. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a figyelmeztetést: újabb havazás, hófúvás nehezítheti ma a közlekedést

Kiadták a figyelmeztetést: újabb havazás, hófúvás nehezítheti ma a közlekedést

Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US insists it authored Ukraine peace plan after claims of Russian 'wish list'

US insists it authored Ukraine peace plan after claims of Russian 'wish list'

A group of US lawmakers said the secretary of state told them the draft did not reflect Washington's position. Marco Rubio has distanced himself from those claims.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 23. 08:15
Tragédia a Katalin-bálon: egy magyar fiú kizuhant az ablakon
2025. november 23. 07:15
Mesterséges intelligenciához szükséges technológiát csempésztek Amerikából Kínába, négyen őrizetben
×
×
×
×