Ha nem hoznak hólapátot a szurkolók, elmaradhat az NB II-es focimeccs

A kozrmislenyi focipályán mintegy 8 centis a hótakaró, így bizonytalan, hogy lesz-e meccs vasárnap. A klubvezetés szombati posztja után vasárnap reggel már konkrét felhívást tett közzé: azt kéri a szurkolóktól, hogy ha lehet, hólapáttal érkezzenek...

„Most eljött az a helyzet, amikor szükségünk van rátok.? A mérkőzés megtartásához segítenünk kell a pálya hómentesítésében. Pályamunkásaink már gőzerővel dolgoznak, de minden plusz kéz hatalmas segítséget jelent! Aki tud és teheti, kérjük, érkezzen hólapáttal a stadionhoz – mi már itt vagyunk” – írják a posztban.

A Kozármisleny odahaza 13 órakor lépne pályára az NB II-ben a kiesésre álló Békéscsaba ellen, a hógondokkal küzdő hazai csapat a 10. helyen áll a 16 csapatos második ligában.