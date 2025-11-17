Orbán Viktor bemondta, kiknek lesz nagyon jó Magyarországon

Orbán Viktor focirajongóként szomorú, de Márton Viviana világbajnoki aranyérmét a vasárnap legszebb pillanatának tartja.
A miniszterelnök arról is írt hétfő reggel közösségi oldalán, hogy a kkv-k számára nagy bejelentéssel készül.
Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol és a hitel iránt érdeklődők négyötöde a 18–39 éves korosztályba tartozik – többek között ez derül ki a CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből. Az új, támogatott hitel átrajzolta az ingatlanvásárlási piacot: olyanok is megjelentek a vevők között, akik korábban nem láttak esélyt a saját otthonra.
Gyermekeknek gyártott étkészletben találtak bambuszrostot, ami egy nem engedélyezett összetevő.
"We have nothing to hide," the US president writes after previously resisting publishing the documents.