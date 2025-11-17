ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában 2025. október 27-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor bemondta, kiknek lesz nagyon jó Magyarországon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A miniszterelnök kettőt posztolt közösségi oldalán hétfő reggel.

Orbán Viktor focirajongóként szomorú, de Márton Viviana világbajnoki aranyérmét a vasárnap legszebb pillanatának tartja.

A miniszterelnök arról is írt hétfő reggel közösségi oldalán, hogy a kkv-k számára nagy bejelentéssel készül.

Belföld    Orbán Viktor bemondta, kiknek lesz nagyon jó Magyarországon

labdarúgás

orbán viktor

kisvállalkozás

márton viviana

2025. november 17. 09:43
