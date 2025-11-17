Orbán Viktor bemondta, kiknek lesz nagyon jó Magyarországon

Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol és a hitel iránt érdeklődők négyötöde a 18–39 éves korosztályba tartozik – többek között ez derül ki a CIB Bank megbízásából végzett friss felmérésből. Az új, támogatott hitel átrajzolta az ingatlanvásárlási piacot: olyanok is megjelentek a vevők között, akik korábban nem láttak esélyt a saját otthonra.