ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.01
usd:
330.02
bux:
108613.56
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott düsseldorfi sajtótájékoztatóján 2024. szeptember 6-án. A magyar csapat a Nemzetek Ligájában Németország ellen lép pályára.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Eldőlt, ki irányítja a továbbiakban a magyar labdarúgó-válogattotat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A sikertelen világbajnoki selejtezősorozat ellenére Marco Rossi marad a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége keddi ülésén erősítette meg a posztján az olasz szakembert, akinek 2030-ig szól a szerződése. Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a testület ugyanakkor "megújulást vár" Rossitól.

A magyar állampolgársággal is rendelkező 61 éves trénert 2018. június 19-én nevezték ki nemzeti együttes élére, amely irányításával 82 mérkőzésen 37-szer győzött, 19-szer döntetlent játszott, 26-szor pedig kikapott, kétszer kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, de vb-re nem sikerült kijutnia.

Kezdőlap    Sport    Eldőlt, ki irányítja a továbbiakban a magyar labdarúgó-válogattotat

labdarúgás

válogatott

szövetségi kapitány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Az önkormányzati rendszer átalakításának három kulcsfontosságú területéről beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A finanszírozáshoz és az önkormányzatok jogállásához is hozzá kellene nyúlni szerinte, de ez egy több hónapos konzultációs folyamat, és úgy véli, a választásokig már nincs idő erre.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Mit üzent az Akadémiának több mint 5000 magyar kutató? Kollár László Péter, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.26. szerda, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Zelenszkij a béketervről

Megszólalt Zelenszkij a béketervről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Kijev készen áll megvitatni Donald Trump amerikai elnökkel a béketerv érzékeny pontjait.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlt Marco Rossi jövője a válogatott élén: kiderült, folytathatja-e a szövetségi kapitány

Eldőlt Marco Rossi jövője a válogatott élén: kiderült, folytathatja-e a szövetségi kapitány

Csányi Sándor azt mondta: nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat az eredményeket, melyeket Rossi irányítása alatt ért el a magyar válogatott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

Ukraine calls for Trump-Zelensky meeting in US this week

It comes as US and Russian officials are set to hold talks in Abu Dhabi.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 25. 18:34
A korábbi kapitány szerint megrekedt a színvonal a női kézilabdában, ami nekünk kedvezhet a vb-n
2025. november 25. 14:59
Visszavonul a súlyemelés korszakos hazai egyeduralkodója
×
×
×
×