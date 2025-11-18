Egy írországi áruházlánc a magyar válogatott vereségén gúnyolódva reklámoz

„When you're sad and Hungary and just want a croissant” – látható az ír Lidl által Facebookra posztolt képen, amin a verség után elérzékenyülő Szoboszlai Dominik látható. Az áruház úgy döntött, hogy a magyar vereség után szóviccel fogja reklámozni a Lidl Plus kártyát és a mogyorókrémes croissant-t – írja az Index.

A hungry-Hungary (éhes és Magyarország) szavak hasonlóságát kihasználó szakállas viccre alapozva a boltlánc szövege nagyjából azt jelenti: „amikor szomorú vagy és Magyarország, és csak egy croissant-t akarsz”.

Mint írják, „Feeling Hungary – Magyarországnak érzed magad? –”, azaz, „éhes vagy?”, majd hozzáteszik, hogy a Lidl Plus kártyával három croissant mindössze három euróba kerül.