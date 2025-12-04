ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának harmadik, utolsó fordulójában játszott Skócia - Magyarország mérkőzésen a stuttgarti MHP Arénában 2024. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.

A Mol – Új Európa Alapítvány nemrég jelentette be, hogy a révkomáromi születésű Priskin Tamás lett a szervezet külhoni futballtámogatási programjának a nagykövete. A 63-szoros magyar válogatott labdarúgó a Komáromi FC-ben nevelkedett, így személyesen is tud azonosulni az alapítvány által lefektetett célokkal. A jelenleg a Gyirmót második csapatát erősítő csatár az InfoRádióban azt mondta, felvidéki születésű külhoni magyarként óriási megtiszteltetés számára, hogy kapott egy ilyen felkérést. Nagyon örül a lehetőségnek, és ígérete szerint meghálálja majd az a bizalmat, amit megszavaztak neki az alapítvány vezetői. „Kedves a szívemnek az a feladat, hogy nagykövetként képviselhetem a külhoni magyar egyesületeket” – tette hozzá a Watford, a Ferencváros és a Győri ETO korábbi futballistája.

A reprezentatív teendők mellett szeretne meglátogatni minél több egyesületet, találkozna és beszélgetne a klubvezetőkkel, az edzőkkel, valamint a gyerekekkel. Bízik benne, hogy az ő példája minta lehet arra, hogyan lehet eljutni külhoni magyarként a magyar válogatottságig, illetve az eredményes nemzetközi karrierig. Mint fogalmazott, a remélt találkozások során arra törekszik majd, hogy inspiráló mondatokkal, üzenetekkel hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy érdemes kitartóan edzeni.

Úgy véli, a magyar állam által támogatott határon túli utánpótlásműhelyekben nagyszerű szakmai munka folyik, és nagyon reméli, hogy ezzel a programmal újabb ajtók nyílnak meg, még szélesebb lesz a lehetőségek tárháza.

Priskin Tamás hangsúlyozta: minden erővel azon lesznek, hogy az érintett fiataloknak segítséget, támogatást nyújtsanak abban, hogy megvalósíthassák az álmaikat. Szeretné, ha a határon túli egyesületekben futballozó fiatalok közül a jövőben minél többen pályára lépnének a magyar válogatottban és meghatározó szerepet játszanának külföldi, a nemzetközi porondon is jegyzett klubokban.

„Hiszem, hogy köztük vannak a jövő magyar bajnokai, mint ahogy hál' istennek annak idején köztük voltam én is, és még nagyon sok más társam”

– jegyezte meg a korábbi válogatott csatár.

Priskin Tamás 2005 és 2017 között 63 mérkőzésen 17 gólt szerzett a magyar labdarúgó-válogatottban, és 2015 novemberében az ő találata is kellett a Norvégia elleni pótselejtezőn ahhoz, hogy a magyar nemzeti csapat 44 év után újra kijusson az Európa-bajnokságra. Aztán 2016 nyarán, a franciaországi tornán két mérkőzésen lépett pályára, egyszer csereként, egyszer kezdőként. Saját bevallása szerint nagyon nehezen élte meg, hogy a magyar válogatott nem tudta kiharcolni a vb-pótselejtezőt az Írország elleni hazai, 3–2-es vereség miatt.

A sport már csak ilyen: időnként jönnek a hullámvölgyek

A sorsdöntő meccset a helyszínen, a Puskás Arénában nézte, és nagyon csalódottan vette tudomásul, hogy nem sikerült legalább egy döntetlent elérni az írek ellen. Priskin Tamás a lefújás után még több mint fél órán át üldögélt szomorúan a lelátón a drámai végjáték hatása alatt. Ezzel együtt megtapsolta a magyar válogatott tagjait, amikor a meccs után odamentek a közönséghez, mert megítélése szerint nagyot küzdöttek, „mindent beleadtak, amit csak lehet”, ezért büszke volt rájuk. Mint mondta, a sors sajnos most „nagyon kegyetlen” volt a magyar játékosokkal, ugyanakkor

pozitívumnak tartja, hogy a magyar válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra.

Hozzátette: az elmúlt években ezt nehéz lett volna még elképzelni is. Összességében azt gondolja, Marco Rossi csapata jobb volt az íreknél, de sajnos az utolsó néhány perc rosszul alakult.

Priskin Tamás szerint a magyar válogatott ebben a selejtezősorozatban is nagyon sok pozitív élményt és emléket szerzett a szurkolóknak. Kiemelte, hogy a nemzeti csapat sorozatban háromszor volt Eb-résztvevő, és bár a vb-re való kijutás most nem sikerült, az élet megy tovább, jönnek a következő feladatok, és arra kell fókuszálni, hogy összejöjjön zsinórban a negyedik Eb-szereplés is.

Amióta a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi az egyik legnehezebb évén van túl, az eredmények sem a vártak szerint alakultak egyes mérkőzéseken. A magyar csapat tíz meccset játszott 2025-ben, a mérleg: három győzelem, két döntetlen és öt vereség. Az MLSZ elnöksége ugyanakkor november végén megerősítette a posztján az olasz szakembert, aki így folytathatja a munkáját.

Priskin Tamás kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát, és úgy véli, jó kezekben van nála a magyar válogatott irányítása. A Watford korábbi csatára örül, hogy ő marad a szövetségi kapitány. Mint mondta, nem lehet vitatni, hogy az elmúlt időszakban a jobb periódusok mellett voltak nehezebb időszakok is kevésbé jó eredményekkel, de szerinte a sport velejárója, hogy bizonyos időközönként vannak hullámvölgyek, kudarcok is egy sportoló vagy egy csapat teljesítményében.

Összességében azt gondolja, Marco Rossi munkássága pozitívnak mondható, mert a magyar válogatott játéka sokat fejlődött a vezetésével. Priskin Tamás a továbbiakban is nagyon szurkol mind a szövetségi kapitánynak, mind a magyar válogatottnak, amelyet képesnek tart arra, hogy újra kiharcolja az Európa-bajnoki részvételt.

