Újabb tömeggyilkossággal vádolnak egy volt szerb tábornokot

Az ügyészség tájékoztatása szerint Krstic tehető felelőssé legalább 44 bosnyák civil haláláért, akiket 1992 szeptemberében gyilkoltak meg. A nyugat-boszniai Sokolac közeléből származó 14 és 77 év közötti áldozatot megölték, házaikat pedig kirabolták vagy felgyújtották. A holtesteket később egy közeli hulladéklerakóba dobták, és csak a háború után találták meg, majd exhumálták azokat.

Radislav Krsticet a hágai Nemzetközi Törvényszék 2001-ben elsőfokon 45 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a srebrenicai népirtásban való részvételéért. Ezt a törvényszék fellebbviteli tanácsa 2004-ben 35 év letöltendő börtönbüntetésre enyhítette.

Ez volt az első jogerős ítélet, amelyben a törvényszék megállapította, hogy a boszniai szerb hadsereg népirtást követett el Srebrenicában.

A boszniai háborúban 1992 és 1995 között mintegy 35 ezer ember tűnt el, közülük mintegy 7600-at máig keresnek. A legtöbbüknek Srebrenica környékén veszett nyoma.