Újabb tömeggyilkossággal vádolnak egy volt szerb tábornokot

Infostart / MTI

A nyugat-boszniai Sokolac közelében 1992-ben elkövetett mészárlás miatt emelt vádat a boszniai ügyészség Radislav Krstic volt boszniai szerb tábornok ellen, aki 2004 óta börtönben van.

Az ügyészség tájékoztatása szerint Krstic tehető felelőssé legalább 44 bosnyák civil haláláért, akiket 1992 szeptemberében gyilkoltak meg. A nyugat-boszniai Sokolac közeléből származó 14 és 77 év közötti áldozatot megölték, házaikat pedig kirabolták vagy felgyújtották. A holtesteket később egy közeli hulladéklerakóba dobták, és csak a háború után találták meg, majd exhumálták azokat.

Radislav Krsticet a hágai Nemzetközi Törvényszék 2001-ben elsőfokon 45 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a srebrenicai népirtásban való részvételéért. Ezt a törvényszék fellebbviteli tanácsa 2004-ben 35 év letöltendő börtönbüntetésre enyhítette.

Ez volt az első jogerős ítélet, amelyben a törvényszék megállapította, hogy a boszniai szerb hadsereg népirtást követett el Srebrenicában.

A boszniai háborúban 1992 és 1995 között mintegy 35 ezer ember tűnt el, közülük mintegy 7600-at máig keresnek. A legtöbbüknek Srebrenica környékén veszett nyoma.

