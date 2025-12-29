2025 legnagyobb magyar sportpillanatai – aranytörténetek Kós Huberttől Csikós Zsókáig

Januárban Jászapáti Petra sportágtörténeti aranyérmet nyert 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon Drezdában, 1000-ren második lett, ahogyan a női váltó is. Bánhidi Ákos gyorsasági ágazati igazgató akkor elmondta: ez volt az első női egyéni aranyérem Európa-bajnokságról.

„Aki 11 futamból 9-et győzelemmel abszolvál, illetve minden A döntőben ott van, annak minden esélye megvan arra, hogy esetlegesen ilyen eredményt érhessen el. Volt némi szerencse benne, de nem vesz el semmit az érdemeiből, rendkívül jól versenyzett, és a legjobbak között volt végig, úgyhogy nagyon örülök Petrának” – mondta. Kiemelte még a sportoló magabiztos, nyugodt és céltudatos versenyzését.

Jászapáti Petra a sikeres felkészülést emelte ki, elmondása szerint ez már megmutatkozott a szezon elején is a World Tourokon.

A március a magyar atlétika sikereitől volt hangos. A fedettpályás Európa-bajnokságon, Hollandiában Molnár Attila 400 méteren aranyérmet nyert, a kínai vb-n pedig a 4x400 méteres síkfutásban a magyar férfi váltó végzett a harmadik helyen. Egy út kezdetének tartotta történelmi Eb-győzelmét a 23 éves Molnár Attila.

Márciusban a zimbabwei Kirsty Coventry-t, a 200 méteres hátúszás kétszeres olimpiai bajnokát választották meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének.

Áprilisban a szlovákiai birkózó Európa-bajnokságon 2 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérmet nyertek a magyarok. Aranyérmes lett Lévai Levente a kötöttfogásúak 72 kilogrammos súlycsoportjában és Losonczi Dávid szintén kötöttfogásban, 87 kg-ban. Bácsi Péter szakmai igazgató akkor úgy értékelt, hogy ezúttal minden összejött, a versenyzők is jó formában birkóztak, túlteljesítették a várakozásokat.

Sándorházi Vivien a magyar tollaslabdasport történetének első egyéni Európa-bajnoki érmét megszerezve harmadikként végzett a dániai kontinensviadalon.

Április végén a podgoricai dzsúdó Európa-bajnokságon a 70 kilogrammos súlycsoportban Özbas Szofi végzett az első helyen két Grand Slam-siker után. Edzője, Toncs Péter hasznosnak vélte a súlycsoportváltást. „A tehetsége és a tudása eddig is megvolt, ifi junior U23-ban az összes világversenyről van aranyérme, sőt még az ifi olimpiáról is, tehát nem volt kérdés, hogy meg fogja találni a felnőttek között a helyét. 2022-ben, amikor Bulgáriában harmadik lett az Európa-bajnokságon, még junior volt, és berobbant a felnőtt mezőnybe, ahol bronzérmet tudott szerezni” – mondta.

Májusban bronzérmes lett a magyar férfi trió Helebrandt Máté, Venyercsán Bence, Tóth Norbert összeállításban 20 kilométeren a gyalogló csapat Európa-bajnokságon, Csehországban.

Mészáros Krisztofer pedig a tornászok között ért el hatalmas sikert, hiszen a lipcsei kontinensviadalon az egyéni összetettben végzett a harmadik helyen, 33 év után született magyar Európa-bajnoki érem férfi egyéni összetettben. Czifra Bettina Lili felemáskorláton volt második a torna Eb-n.

A nyíltvízi úszók taroltak a horvátországi kontinensviadalon. Kilenc érem született, közte öt arany. Első lett az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 10 kilométeren és a 3 km-es kieséses sprintben, Mihályvári-Farkas Viktória 10 kilométeren, Fábián Bettina a 3 km-es kieséses sprintben, továbbá a magyar váltó is az első helyen végzett. Rasovszky Kristóf saját elvárásait is felülmúlta: „Szerettem volna mindenképp egyéniben érmet nyerni, illetve a váltóval a lehető legjobb pozíciót elérni. Ez volt a célkitűzés erre az Európa-bajnokságra, és az, hogy végül is három aranyéremmel és egy bronzéremmel az 5 kilométerről tudtam hazatérni. Ez, azt gondolom, messze túllépte azt, amit elvártam, vagy amit bárki elvárt volna”.

Júniusban a magyar együttes kéziszercsapat bronzérmet nyert egyéni összetettben a tallinni Európa-bajnokságon. Pesti Dalma szerint minden várakozásukat felülmúlta ez a siker.

„A kéziszercsapat számára ez egy történelmi siker, ugyanis 33 éve nem volt ilyen, hogy bronzérmet nyertünk volna a csapattal.

Főleg, hogy összetettben, ami azért fontos számunkra, mert az olimpián is ezt a felállást díjazzák csak, szerenként nem értékelnek. Az volt a célunk, hogy kétszer szerenkénti döntőbe kerüljünk, hiszen már ez is hatalmas eredmény lett volna, de azon felül, hogy ezt sikerült megvalósítanunk, erre az éremre abszolút nem számítottunk, ezért is leírhatatlan, amit érzünk, és még fel sem tudjuk fogni” – mondta.

A júniusi budapesti dzsúdó világbajnokságon az 52 kilogrammosok között Gyertyás Róza harmadik lett.

A genovai vívó Eb-n egy-egy arany- és ezüst-, valamint három bronzérmet nyertek a magyarok. Aranyérmes lett a férfi kardcsapat Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, Rabb Krisztiánnal és Íliász Nikolásszal. Ezüstérmes kard egyéniben Szilágyi Áron, míg a harmadik helyen végzett a tőröző Pásztor Flóra, a kardvívó Battai Sugár és a párbajtőröző Siklósi Gergely.

A csehországi kajak-kenu Európa-bajnokságon éremhalmozók voltak a magyarok, amit bizonyít a 7 arany, a 3 ezüst és a 5 bronz. Csikós Zsóka három számban, 500, 1000 és 5000 méteren is az élen végzett, de győzött a női kajaknégyes is az olimpiai távon Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese összetételben, továbbá a kenus Csorba Zsófia 5000-ren, a kajakos Varga Ádám 500-on és K-1 200-on Lucz Anna sem adta alább az aranynál. Csikós Zsókának az olimpiai táv jelentette a legnagyobb kihívást.

A sportlövők 2025-ben is szinte számolatlanul szerezték az érmeket a különböző világversenyeken. A legértékesebbnek talán Péni István aranya mondható, aki a júliusi tűzfegyveres kontinensviadalon, Châteauroux-ban az 50 méter puska három testhelyzetű versenyben, tehát ötkarikás számban végzett az első helyen. „Nagyon vártam már ezt a sikert. Legfőképpen tényleg annak örülök, hogy Európa-csúccsal sikerült nyerni, mert persze az arany a fő cél, de azért egy sportolónak az, hogy rekordot tud dönteni, mindennél többet ér szerintem” – nyilatkozott.

2025-ben is remekelt az olimpiai bajnok úszó Kós Hubert, aki a szingapúri vizes világbajnokságon előbb 200 vegyesen bronz-, majd 200 háton aranyérmet nyert. Utóbbiban új Európa-rekordot állított fel.

Az InfoRádióban a 2026-os évről elmondta, azon lesz inkább a hangsúly, hogy kipróbálja a 200 pillangót, illetve ússza a 100 pillangót, az 50 hátat és a 100 hátat olyan szinten, hogy azokban is tudjon érmet szerezni, mint 200 vegyesen és 200 háton tudott. „Inkább arra leszek kíváncsi, hogy mik azok a számok, amelyekben odaérhetek majd '27-ben, '28-ban a dobogóra a 200 háton kívül is. Lehet, hogy olyan program lesz '28-ban, hogy nem fogom tudni úszni a 200 vegyest a 200 háttal együtt, szóval kellenek még azok a plusz számok is, hogy ne legyen ebből baj” – vélekedett.

Bár a nyíltvízieknél az aranyérem elmaradt a vb-n, így is összejött három érem. Betlehem Dávid a 3 kilométeres kieséses sprintszámban lett a második, Fábián Bettina a harmadik és a váltó is a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Hat érmet gyűjtöttek a magyar öttusázók a júliusi madridi Európa-bajnokságon, 3 aranyat, 1 ezüstöt és 2 bronzot. Első lett a Bauer Blanka, Guzi Blanka, Eszes Noémi női csapat, valamint a Koleszár Mihály, Gáll András, Szép Balázs férfiegyüttes, továbbá a Guzi Blanka, Koleszár Mihály vegyes váltó is. Egyéniben Koleszár Mihály második, Bauer Blanka harmadik lett. A hónap elején a váltó-vb-n Guzi Blanka Dulai Kingával ezüstérmes volt, míg az augusztusi litvánia vb-n egyéniben végzett a második helyen Guzi Blanka.

Triatlonban előbb a sprint Eb-n lett harmadik a Szalai Fanni, Kovács Gyula, Kropkó Márta, Kropkó Márton alkotta elit vegyes váltó, majd augusztus végén, Isztambulban az olimpiai távú Európa-bajnokságon Bicsák Bence végzett a második helyen.

A júliusi, Tbilisziben rendezett vívó-világbajnokságon ugyan aranyat nem szereztek a magyarok, de 3-3 ezüstöt és bronzérmet igen. Második lett a férfi kardcsapat és a férfi párbajtőrcsapat, valamint egyéniben Siklósi Gergely. Harmadik a férfi tőrcsapat, egyéniben Szemes Gergő, valamint a női kardcsapat. Siklósi Gergely összességében elégedett volt a vb-n elért eredményeivel.

„Én úgy vagyok vele, hogy az aranyérem azt jelenti, hogy győztél, és nincs további teendőd talán, de az ezüstéremmel már tanul az ember, vereséget szenved. A bronzérem lehet mondjuk csapat esetében, vagy az olimpia esetében egy megnyert bronzérem, és akkor is jó szájízzel van vége. Ilyen szempontból a két elvesztett vb-döntő azért hagy maga után kívánnivalót, de elégedett tudok vele lenni” – nyilatkozta akkor Siklósi Gergely.

Az augusztusi

milánói kajak-kenu világbajnokságon 6 arany, 2 ezüst és 5 bronz volt a magyar éremtermés.

Aranyérmes volt Kopasz Bálint az olimpiai távon, 1000 méteren. Csikós Zsóka szintén K-1 1000-ren győzött, de nyert a kajakos Csizmadia Kolos 200 méteren, a férfi és női kenunégyes 500-on. Valamint olimpiai távon, K-2 500-on a Kurucz Levente, Nádas Bence páros.

A szeptemberi, zágrábi birkózó világbajnokságon kötöttfogásban nehézsúlyban Vitek Dárius ezüst és a szintén kötöttfogású, 77 kilós Fritsch Róbert bronzérmet szerzett. A magyar érem a tokiói atlétikai világbajnokságon sem maradt el, ahol a kalapácsvető Halász Bence a harmadik helyen végzett 82 méter 69 centivel.

Októberben a tekvandó világbajnkságon Márton Luana a 67 kilósok között aranyérmet nyert, míg az olimpiai bajnok ikterestvére, Márton Viviána 62 kg-ban lett második. A női vb-n mindketten aranyérmesek lettek. Farkas Dávid elsőként Márton Luanát kérdezte.

Novemberben Babos Tímea Rijádban döntőt játszott női párosban a tenisz WTA-világbajnokságon.

Decemberben pedig a rövidpályás Eb-n remekeltek a magyar úszók, hat érmet, köztük egy aranyat szerezve. Utóbbit Sárkány Zalán nyerte 800 gyorson. Az Egyesült Államokban tanuló versenyző 1500 méteren is dobogóra állt, második lett. Második lett még Szabó Szebasztián 50 pillangón, Ábrahám Minna 200 gyorson, valamint a 4x50 méteres vegyesváltó. A magyar küldöttség bronzérmét Késely Ajna szerezte 1500 gyorson.