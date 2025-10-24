Szakíró: a Red Bull szélárnyékból fricskázná a McLarent

Max Verstappen megnyerte a Forma–1 amerikai nagydíjat Austinban és visszaküzdötte magát a világbajnoki címért folyó küzdelembe, így akár a már előre elkönyvelt McLaren-es sikert is felboríthatja a pilóták vb-pontversenyében. Verstappen mögött az összetettben második helyen álló Lando Norris ért be. A vb-éllovas Oscar Piastri csak ötödik lett, ezzel 14 pontra csökkent az előnye csapattársával és 40-re a négyszeres világbajnok Verstappennel szemben.

Lando Norris és Oscar Piastri Zak Brown irányítása mellett az egész évben hangoztatott "papaya-szabályra" hivatkozva egyenlőséget próbál biztosítani a két versenyzőnek az istállón belül, illetve minden esélyt megkapnak, hogy versenyeket nyerjenek, de így fennáll a veszély, hogy Max Verstappen megbünteti őket – érzékeltette a záró fordulók előtt a verseny kiélezettségét a Motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Pétert a 2007-es befutóra emlékeztetik a történtek, amikor az újonc Lewis Hamilton az első évében világbajnoki esélyesnek számított a kétszeres világbajnok Fernando Alonso mellett, és ehhez képest nevető harmadikként az utolsó versenyen Kimi Raikkönen a Ferrarival húzta be az orruk előtt az egyéni bajnoki címet.

"Ha Max Verstappen a decemberi szezonzáró Abu Dzabi Nagydíjra az első helyre esélyesként érkezik, akkor élni fog a lehetőséggel és megnyeri a világbajnokságot" – jósolta a szakíró.

Már láthatóak is azok a jelek, amivel két csapat egymás ellen próbál operálni. Vámosi Péter emlékeztetett: a FIA 50 ezer eurós büntetést szabott ki a Red Bullra, miután egy csapattag Texasban megszegte a biztonsági előírásokat a rajtrácson. "Egy Red Bull-csapattag a felvezető kör megkezdése után próbált visszatérni a rajtrácshoz, hogy eltávolítson egy segédszalagot, amelyet Lando Norris rajthelye mellé ragasztottak fel az autók pontos pozicionálásának segítésére. A McLaren azóta erősebb ragasztócsíkot használ" – idézte fel az incidenst.

"A McLarennél várhatóan az idei autót már nem fejlesztik, miközben Max Verstappen és a Red Bull még okozhat meglepetést. Bár a konstruktőri címet elbukták, legalább egyéniben megpróbálnak az első helyen zárni" – összegzett.