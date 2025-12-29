Mark Zuckerberg magára haragította szomszédjait, engesztelő ajándéka sokaknál kiverte a biztosítékot

Ajándékba adott zajszűrős fejhallgatókkal próbálta meg kiengesztelni az egyre bosszúsabb Palo Altó-i szomszédjait Mark Zuckerberg – írja a hvg.hu a Fortune beszámolója alapján.

A The New York Times szerint a Meta vezérigazgatója az elmúlt csaknem másfél évtizedben több mint 110 millió dollárt (körülbelül 36,2 milliárd forintot) költött több mint tíz otthon megvásárlására a Palo Altó-i Crescent Parkban. Az egykori környezet jelentősen megváltozott, mivel gigaberuházásokat végeztek a környéken, ahol helyi beszámolók szerint időnként fényűző partikat is tartanak, így folyamatos megfigyelés alatt áll a terület.

A Crescent Parkban több ingatlan lakatlan, pedig a régióban nagyon súlyos a lakhatási válság, ami miatt szintén rengeteg bírálat éri Mark Zuckerberget. Emellett más ingatlanokat vendégházzá, kertekké, magániskolává vagy picleball-pályává alakíttatott át az üzletember. A Fortune cikke szerint

ezek a felhasználási módok nem felelnek meg a helyi övezetekre vonatkozó rendeleteknek.

A területen egy 650 négyzetméteres földalatti építményt is létrehoztak, amit a helyiek bunkerként, illetve a milliárdos „denevérbarlangjaként” is emlegetnek. Mark Zuckerberg egy hasonló bunkert építtetett már a hawaii birtokán is, de azt állítja, ezek nem végítéletbunkerek.

A helyi lakosokat leginkább az bosszantja, hogy a Crescent Park környékén a beruházások miatt már évek óta rengeteg lezárás van, nagy zajjal járnak a munkálatok, és közben rengeteg törmelék keletkezik a parkban és mellette. Mark Zuckerberg ezért gondolta jó ötletnek azt, hogy zajszűrős fejhallgatót ad a környéken élőknek pezsgő és édesség kíséretében.

Ugyanakkor nem mindenkinek nyerte el a tetszését ez a gesztus, mert sokan úgy vélik, hogy a Meta vezérigazgatójának építkezései elcsúfítják a környezetet, illetve megnehezítik a helyi emberek mindennapjait. A zavaró építkezés mellett a környéken évek óta járőröznek a Mark Zuckerberget védő biztonsági szolgálat emberei, a biztonsági kamerák pedig a környék ingatlanjait is figyelik, ami szintén sokaknál kiverte a biztosítékot.