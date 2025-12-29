ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.24
usd:
328.51
bux:
110953.4
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Washington, 2018. április 10.Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál társalapító-vezérigazgatója beszél a Kereskedelmi és az Igazságügyi Bizottságnak a több tízmillió Facebook-felhasználó adatainak felhasználásával kapcsolatos meghallgatásán a washingtoni törvényhozás épületében a Capitoliumban 2018. április 10-én. Március közepén a londoni székhelyű Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai elemző és tanácsadó cég vezérigazgatóját felfüggesztették állásából a The New York Times című amerikai és a The Guardian című brit napilap egyidejűleg közölt feltáró riportja után, amely szerint a cég több tízmillió Facebook-profilt használhatott fel a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban. (MTI/EPA/Shawn Thew)
Nyitókép: (MTI/EPA/Shawn Thew)

Mark Zuckerberg magára haragította szomszédjait, engesztelő ajándéka sokaknál kiverte a biztosítékot

Infostart

A Meta vezérigazgatója gigaberuházásokat hajt végre a Palo Altó-i Crescent Parkban, a helyiek szerint azonban az építkezések elcsúfítják a környezetet és nagyon megnehezítik mindennapjaikat.

Ajándékba adott zajszűrős fejhallgatókkal próbálta meg kiengesztelni az egyre bosszúsabb Palo Altó-i szomszédjait Mark Zuckerberg – írja a hvg.hu a Fortune beszámolója alapján.

A The New York Times szerint a Meta vezérigazgatója az elmúlt csaknem másfél évtizedben több mint 110 millió dollárt (körülbelül 36,2 milliárd forintot) költött több mint tíz otthon megvásárlására a Palo Altó-i Crescent Parkban. Az egykori környezet jelentősen megváltozott, mivel gigaberuházásokat végeztek a környéken, ahol helyi beszámolók szerint időnként fényűző partikat is tartanak, így folyamatos megfigyelés alatt áll a terület.

A Crescent Parkban több ingatlan lakatlan, pedig a régióban nagyon súlyos a lakhatási válság, ami miatt szintén rengeteg bírálat éri Mark Zuckerberget. Emellett más ingatlanokat vendégházzá, kertekké, magániskolává vagy picleball-pályává alakíttatott át az üzletember. A Fortune cikke szerint

ezek a felhasználási módok nem felelnek meg a helyi övezetekre vonatkozó rendeleteknek.

A területen egy 650 négyzetméteres földalatti építményt is létrehoztak, amit a helyiek bunkerként, illetve a milliárdos „denevérbarlangjaként” is emlegetnek. Mark Zuckerberg egy hasonló bunkert építtetett már a hawaii birtokán is, de azt állítja, ezek nem végítéletbunkerek.

A helyi lakosokat leginkább az bosszantja, hogy a Crescent Park környékén a beruházások miatt már évek óta rengeteg lezárás van, nagy zajjal járnak a munkálatok, és közben rengeteg törmelék keletkezik a parkban és mellette. Mark Zuckerberg ezért gondolta jó ötletnek azt, hogy zajszűrős fejhallgatót ad a környéken élőknek pezsgő és édesség kíséretében.

Ugyanakkor nem mindenkinek nyerte el a tetszését ez a gesztus, mert sokan úgy vélik, hogy a Meta vezérigazgatójának építkezései elcsúfítják a környezetet, illetve megnehezítik a helyi emberek mindennapjait. A zavaró építkezés mellett a környéken évek óta járőröznek a Mark Zuckerberget védő biztonsági szolgálat emberei, a biztonsági kamerák pedig a környék ingatlanjait is figyelik, ami szintén sokaknál kiverte a biztosítékot.

Kezdőlap    Külföld    Mark Zuckerberg magára haragította szomszédjait, engesztelő ajándéka sokaknál kiverte a biztosítékot

tiltakozás

ajándék

építkezés

beruházás

kalifornia

mark zuckerberg

meta

zajszűrő

fejhallgató

palo alto

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új adókedvezményt kapnak az áramelosztók - az állam ezeket a feltételeket várja el cserébe

Új adókedvezményt kapnak az áramelosztók - az állam ezeket a feltételeket várja el cserébe

A vállalkozási adócsökkentési megállapodás részeként 2026-tól az energiaellátók egyes hálózati fejlesztéseik után új kedvezményt vehetnek igénybe jövedelemadójukból - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási változás élesedett sok budapesti téren: erre kell figyelni, sokan várták már

Óriási változás élesedett sok budapesti téren: erre kell figyelni, sokan várták már

Az előzetesen kijelölt hat nagy forgalmú budapesti tér mindegyikén megkezdték munkájukat a Budapesti Közművek térgondnokai.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Russia has accused Ukraine of targeting a presidential residence, which President Zelensky called "typical Russian lies".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 18:57
Terítette a lapjait a jövő évi választások kapcsán a VMSZ
2025. december 29. 18:42
Már halálos áldozatai is vannak az ítéletidőnek Dél-Spanyolországban - videó
×
×
×
×