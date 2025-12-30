ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.52
usd:
328.31
bux:
110953.4
2025. december 30. kedd Dávid
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Drámai pillanatból idén sem volt hiány a magyar utakon – videók

Infostart

Az idén is rengeteg látványos és tanulságos baleset történt a hazai gyorsforgalmi utakon.

Bár az idei statisztikák még nem ismertek, valószínűleg nem csökkent a balesetek száma a hazai gyorsforgalmi utakon – írja a vezess.hu.

Az autópálya-kezelő Megáll az ész! címmel futó közlekedésbiztonsági sorozatába idén is rengeteg látványos és persze tanulságos, a forgalomfigyelő kamerák által rögzített balesetet válogattak be. Ezekből szemlézgetett a teljesség igénye nélkül az autós szakportál.

Pörögtek a roncsok az M7-esen

Augusztusban történt: az idő jó volt, a forgalom gyér. A külső sávban haladt egy kamion, amelynek egy középső sávban érkező autó egyszerűen nekiment. A pörgő személyautó ezután kétszer is eltalálta a mögötte érkezőt. Alig hét másodperc telt el az első ütközés és a roncsok megállása között.

Lazán megfordult az M1-es terelésében

Szeptember elején indultak el a bővítési munkálatok az M1-es autópályán, de még évekig tart, mire kétszer három (vagy négy) sávon lehet majd közlekedni. Addig viszont sok kellemetlenséggel jár a folyamat, közéjük tartoznak a terelések is, melyek egyikében, a sztráda Lébényhez közeli szakaszán az alábbi hihetetlen jelenet játszódott le:

Ütközés után borulás

Jók voltak a látási viszonyok, a burkolat száraz, egy autó mégis minden előzmény nélkül nekiment a belső szalagkorlátnak az M1-esen. A sofőr feltehetően próbálta menteni a menthetőt, de újra a szalagkorlátnak ütközött, majd a külső korlát felé vette az irányt. Miután nekihajtott, akkorát borult, hogy háromszor is átfordult.

Elcsapta a motorost, aztán képes volt megállni az út közepén

Az M85-ös autóúton egy autó vezetője nem győződött meg arról, hogy szabad-e a külső sáv, sávváltás közben elsodorta a mellette haladó motorost. A balesetet okozó autós a porfelhő ellenére is a külső sávban állt meg ahelyett, hogy biztonságosan lehúzódott volna a leállósávra.

Elnézte a sávváltást

Esős időben érkezett egy autó az M3-as belső sávjában, majd hirtelen sávot akart váltani. A sofőr még időben észrevette ugyan, hogy van mellette egy másik autó, de túl hirtelen próbált korrigálni.

A vezess.hu összeállításában a plusz egy ráadás videóban pedig az látható, hogy „mennyire vakok” tudnak lenni néha az autósok. Ez itt tekinthető meg.

Kezdőlap    Autó    Drámai pillanatból idén sem volt hiány a magyar utakon – videók

baleset

közlekedés

autó

mkif

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Pirosba csúszott Amerika, de az éves mérleg még mindig kiváló

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel kisebb esést láthattunk, ezt követően Európában óvatos optimizmus volt megfigyelhető, Amerikában pedig kisebb mínuszban zártak a tőzsdék. A nemesfém piacra is nagyon érdemes figyelni az év utolsó napjaiban, ugyanis az ezüst és az arany árfolyama is új történelmi csúcsot döntött az éjjeli órákban, ezt követően azonban egy nagyobb zuhanás vette kezdetét. Gazdasági események szempontjából nem voltak nagy izgalmak, és a potenciális ukrajnai békével kapcsolatos hírek sem mozgatták meg nagyon a részvénypiacokat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni

Nem hiszed el, de ezek lesznek a legforróbb utazási trendek 2026-ban, érdemes már most lefoglalni

A tömegturizmus helyett egyre többen keresik a különleges élményeket, a lassabb utazást, és olyan helyeket, ahol még nem tapossák egymást a turisták.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hopes to reach phase two of Gaza ceasefire 'very quickly'

Trump hopes to reach phase two of Gaza ceasefire 'very quickly'

The US president also warns Hamas will have "hell to pay" if it does not disarm, after talks with Netanyahu.

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 30. 04:45
Meghalt a mérnök, aki megoldotta az autósok dilemmáját
2025. december 29. 12:30
Rossz hírt kapnak az autósok az év utolsó előtti napján
×
×
×
×