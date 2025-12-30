Drámai pillanatból idén sem volt hiány a magyar utakon – videók

Bár az idei statisztikák még nem ismertek, valószínűleg nem csökkent a balesetek száma a hazai gyorsforgalmi utakon – írja a vezess.hu.

Az autópálya-kezelő Megáll az ész! címmel futó közlekedésbiztonsági sorozatába idén is rengeteg látványos és persze tanulságos, a forgalomfigyelő kamerák által rögzített balesetet válogattak be. Ezekből szemlézgetett a teljesség igénye nélkül az autós szakportál.

Pörögtek a roncsok az M7-esen

Augusztusban történt: az idő jó volt, a forgalom gyér. A külső sávban haladt egy kamion, amelynek egy középső sávban érkező autó egyszerűen nekiment. A pörgő személyautó ezután kétszer is eltalálta a mögötte érkezőt. Alig hét másodperc telt el az első ütközés és a roncsok megállása között.

Lazán megfordult az M1-es terelésében

Szeptember elején indultak el a bővítési munkálatok az M1-es autópályán, de még évekig tart, mire kétszer három (vagy négy) sávon lehet majd közlekedni. Addig viszont sok kellemetlenséggel jár a folyamat, közéjük tartoznak a terelések is, melyek egyikében, a sztráda Lébényhez közeli szakaszán az alábbi hihetetlen jelenet játszódott le:

Ütközés után borulás

Jók voltak a látási viszonyok, a burkolat száraz, egy autó mégis minden előzmény nélkül nekiment a belső szalagkorlátnak az M1-esen. A sofőr feltehetően próbálta menteni a menthetőt, de újra a szalagkorlátnak ütközött, majd a külső korlát felé vette az irányt. Miután nekihajtott, akkorát borult, hogy háromszor is átfordult.

Elcsapta a motorost, aztán képes volt megállni az út közepén

Az M85-ös autóúton egy autó vezetője nem győződött meg arról, hogy szabad-e a külső sáv, sávváltás közben elsodorta a mellette haladó motorost. A balesetet okozó autós a porfelhő ellenére is a külső sávban állt meg ahelyett, hogy biztonságosan lehúzódott volna a leállósávra.

Elnézte a sávváltást

Esős időben érkezett egy autó az M3-as belső sávjában, majd hirtelen sávot akart váltani. A sofőr még időben észrevette ugyan, hogy van mellette egy másik autó, de túl hirtelen próbált korrigálni.

A vezess.hu összeállításában a plusz egy ráadás videóban pedig az látható, hogy „mennyire vakok” tudnak lenni néha az autósok. Ez itt tekinthető meg.