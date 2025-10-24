ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.52
usd:
334.83
bux:
0
2025. október 24. péntek Salamon
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Az olaszok és portugálok is Eb-ellenfeleink lesznek a focipályán

Infostart / MTI

A magyar futsalválogatott Olaszországgal, Portugáliával és Lengyelországgal került azonos csoportba a jövő évi Európa-bajnokság pénteki sorsolásán.

Az már a kaunasi futsal-Eb-sorsolás előtt biztos volt, hogy a magyarok a ljubljanai C vagy D jelű négyesbe kerülnek, mert a szintén negyedik kalapban lévő két házigazda közül Lettország automatikusan a rigai A, míg Litvánia a kaunasi B csoportba került.

A magyar csapatot végül utolsóként a D csoportba húzták ki, ahol addigra már a lengyelek, az olaszok és a címvédő portugálok szerepeltek. Ez az egyetlen olyan kvartett, amelyben két korábbi győztes is helyet kapott, ugyanis Portugália 2018-as és 2022-es diadala mellett Olaszország 2003-ban és 2014-ben lett aranyérmes.

A 2026-os kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik. A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: debrecenben 3-2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2-2-es döntetlent játszott.

A magyarok negyedszer szerepelhetnek majd az Eb-n, eddig minden alkalommal a csoportkörben búcsúztak: 2005-ben három, 2010-ben és 2016-ban pedig két vereséggel.

Kezdőlap    Sport    Az olaszok és portugálok is Eb-ellenfeleink lesznek a focipályán

európa-bajnokság

sorsolás

futsal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak

A MÁV szerint „osztrák döntésen múlt”, hogy a Ferencváros szurkolói nem jutottak ki a különvonattal Salzburgba. A szerződtetett osztrák magánvasút mozdonyvezetője hagyta el „incidensektől tartva” a határon a vonatot, amelyen „akadtak tiltott pirotechnikai eszközök, ezeket azonban még a magyar rendőrök begyűjtötték”.
 

Osztrák belügyminisztérium: a Fradi vonatát a magyar mozdonyvezető állította meg

Dibusz Dénes: nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet

Robbie Keane megérezte, hogy ez Zachariassen mérkőzése lesz

A második őszi idegenbeli Európa-liga-meccsét is megnyerte a Ferencváros

Osztrák lapok tudni vélik, miért nem engedték be a Fradi szurkolóit Ausztriába

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken

Orosz gépek sértették meg Litvánia légterét, Putyin reagált Trump szankcióira – Háborús híreink pénteken

Két orosz katonai repülőgép, egy Szu–30-as vadászgép és egy Il–78-as légi utántöltő repülőgép csütörtökön rövid, 18 másodperces behatolást hajtott végre Litvánia légterébe Kalinyingrád felől. A NATO gyorsan reagált, spanyol vezetésű légtérrendészeti egységeket riasztott a célpontok elfogására. Donald Trump amerikai elnök szankciókkal sújtott két orosz olajvállalatot, a Rosznyeftet és a Lukoilt. Vlagyimir Putyin orosz államfő úgy reagált, ez nyomásgyakorlás, de Oroszország önmagát becsülő államként nem tesz semmit nyomás alatt. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?

Egyre nagyobb az aggodalom a világbajnokság miatt: sehogy nem lehet megakadályozni a katasztrófát?

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

Zelensky embraces Starmer as he arrives at No 10 ahead of Ukraine talks

After a private meeting, the Ukrainian president and UK prime minister will have talks with European allies about the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 24. 15:30
Kiderült, Lionel Messi játszik-e a vb-n, és hol folytatja a pályafutását
2025. október 24. 13:45
Itt a MÁV válasza a Fradi szurkolói vonata kapcsán az osztrákoknak
×
×
×
×