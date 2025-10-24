Az olaszok és portugálok is Eb-ellenfeleink lesznek a focipályán

Az már a kaunasi futsal-Eb-sorsolás előtt biztos volt, hogy a magyarok a ljubljanai C vagy D jelű négyesbe kerülnek, mert a szintén negyedik kalapban lévő két házigazda közül Lettország automatikusan a rigai A, míg Litvánia a kaunasi B csoportba került.

A magyar csapatot végül utolsóként a D csoportba húzták ki, ahol addigra már a lengyelek, az olaszok és a címvédő portugálok szerepeltek. Ez az egyetlen olyan kvartett, amelyben két korábbi győztes is helyet kapott, ugyanis Portugália 2018-as és 2022-es diadala mellett Olaszország 2003-ban és 2014-ben lett aranyérmes.

A 2026-os kontinenstornát január 21. és február 7. között Rigában, Kaunasban és Ljubljanában rendezik. A négy csoportból az első kettő jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott szeptemberben pótselejtezőn jutott ki az Európa-bajnokságra: debrecenben 3-2-re legyőzte Romániát, amellyel Craiovában 2-2-es döntetlent játszott.

A magyarok negyedszer szerepelhetnek majd az Eb-n, eddig minden alkalommal a csoportkörben búcsúztak: 2005-ben három, 2010-ben és 2016-ban pedig két vereséggel.