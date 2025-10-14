Vb-selejtező élőben: Portugália–Magyarország 1-1

Marco Rossi terrmészetesen ismét a kezdő tizenegybe állította Varga Barnabást és Sallai Rolandot, de egyébként az örmények elleni csapata mellett döntött. Ezt azt jelenti, hogy Lukács Dániel és Tóth Alex maradt ki, a többiek megtartották szombati pozíciójukat.

A kezdő tizenegy: Tóth Balázs – Lioc Négo, Willi Orbán, Szalai Attila – Bolla Bendegúz, Schäfer András, Callum Styles, Kerkez Milos – Sallai Roland, Szoboszlai Domninik – Varga Barnabás.

A portugálok: Diogo Costa – Nélson Semedo, Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes – Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto.

CR7 ma este 225. alkalommal játszik a portugál válogatottban. A magyar tizenegyből senki sem mondhatta magát még válogatott játékosnak, amikor ő, egyébként 2012. október 16-án, már a századik válogatott mérkőzését játszotta.

A 3. percben Diogo Costa fejjel mentett a tizenhatoson kívül Sallai Roland elöl, érdekes jelenet volt.

Az első lövés Cristiano Ronaldóé volt, nem jelentett veszélyt.

Sallai jó lövését védte Diogo Costa, jó kísérlet volt, sajnos, nem jól pattant, nem Varga elé ment.

A 8. percben Szoboszlai Dominik szöglete után Willi Orbán jól ugrott megzavarni a kapust, s a rajtuk túlkerülő labdát Szalai Attila a kapuba fejelte, 0-1.

Eltelt az első negyedóra, bátran játszik a magyar csapat.

A 22. percben Semedo keresztbe lőtt labdáját a védők mögé berobbano Cristiano Ronaldo másfél lépésről a kapuba vágta, 1–1. A világsztrnak ez volt a 142. gólja a portugál válogatottban.