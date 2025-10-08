ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (b2) és Kerkez Milos (j2), valamint a portugál Bruno Fernandes (b) és Bernardo Silva (j) a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én.MTI/Illyés Tibor
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Fekete szalaggal lép pályára az örmények ellen a magyar válogatott

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A magyar labdarúgó-válogatott játékosai fekete karszalagot viselnek majd szombaton az örmények elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen, az elhunyt Mezey Györgyre emlékezve.

„Találkoztam néhány alkalommal Mezey Györggyel, beszélgettünk a futballról, de mély kapcsolatot nem ápoltunk egymással” – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány az elődjéről. „Minden magyar labdarúgást kedvelő szurkoló, köztük én is, pontosan tisztában van vele, ki is volt Mezey György. Szomorú, ha valaki meghal, amit mindig nehéz kommentálni, de szeretném kifejezni a tiszteletemet iránta. Mindenki tudja, hogy legutóbb az ő irányításával jutott ki a válogatott a vb-re, még 1986-ban. De nemcsak emiatt tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során”.

Marco Rossi azt is bejelentette, hogy a nemzeti együttes szombaton fekete karszalagot visel majd az örmények elleni vb-selejtezőn, mert ezzel is szeretnék kifejezni azt a tiszteletet, amit Mezey György megérdemel.

A válogatottat két ciklusban 35 meccsen irányító Mezey György szerda hajnalban, 84 éves korában hunyt el.

Fekete szalaggal lép pályára az örmények ellen a magyar válogatott

