Nyitókép: Pexels.com

Orbán Viktor: köszönünk mindent, Mester!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Mint arról beszámoltunk, 84 éves korában elhunyt Mezey György. A miniszterelnök a közösségi oldalán emlékezett meg a labdarúgó mesteredzőről.

„Isten nyugosztalja Mezey Györgyöt!” – írta ki Facebook-oldalára Orbán Viktor, az alábbi képet mellékelve:

orbán viktor

halálhír

mezey györgy

Elhunyt Mezey György

Elhunyt Mezey György
Életének 85. évében elhunyt Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, aki 35 mérkőzésen irányította a nemzeti együttest, amellyel az 1986-os világbajnokságra is kijutott – tájékoztatott a szövetség.
 

Orbán Viktor: köszönünk mindent, Mester!

