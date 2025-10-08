Orbán Viktor: köszönünk mindent, Mester!

Az elmúlt napok ralija után pihenőt tartanak a világ tőzsdéi, a vezető amerikai részvényindexek kedden már estek, és ma reggel több ázsiai részvénypiacon is az eladók domináltak. Az európai tőzsdék stagnálással nyitottak szerdán. Ma a hazai befektetők elsősorban az inflációs adatra figyelnek, a külföldi piacokon pedig a mesterséges intelligencia sztorikkal kapcsolatos hírek dominálhatnak. Közben az arany árfolyama ma reggel is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.