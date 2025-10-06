ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
Door of the emergency ambulance car - selective focus
Nyitókép: Getty Images

Mentőt kellett riasztani a meccsre

Infostart

A Baranya vármegye III. osztályában rendezett Orfűi KSE–Hosszúhetény találkozón utóbbi csapat kapusa közelebbről „nézte meg” a kapufát, mint szerette volna.

Ismét zajlottak az események bőséggel a Baranya vármegyei III. osztályban – írja a bama.hu, megjegyezve, hogy a tabella élmezőnye mindenhol átrajzolódott.

A sok találat mellett sérülés is történt: Orfűre mentőt kellett hívni, mivel a vendégek kapusa egy mentési kísérlet közben lefejelte a kapufát, és felrepedt a feje.

Czibulka-csoport

Eredmények:

Mágocs VSK–Sport36 Komlói Bányász II 2–3, MUSE Szászvár–Bogád Pogány SE 0–9, Bányász TC–ESE Hidas 1–3, Orfűi KSE–Hosszúhetény 2–4, Újpetre KSE–Egerág SE 1–4.

Dobogósok: 1. Egerág (+8) 9, 2. Hidas (+4) 9, 3. Bogád (+10) 7.

Csík-csoport

Eredmények: Pogány Bogád SE– Szalánta Hunyadi SE 0–2, Szabadszentkirályi SE–Gyód SK 4–0, Kökény SC–Drávaszabolcs SE 2–2, BFA Szigetvár–Vajszlói KSK 5–4, Baksai SE–Pellérd SE 1–3.

Dobogósok: 1. Szigetvár (+28) 12, 2. Szabadszentkirály (+14) 10, 3. Vajszló (+5) 6.

Dárdai-csoport

Eredmények: Olasz Község 2022 SE–Kölkedi SE 0–1, Babarc BSE II–Báta KSE 2–1, GSH Töttös SE–DSE 2020 4–0.

Dobogósok: 1. Kölked (+16) 10, 2. Palotabozsok (+23) 9, 3. Babarc BSE (+16) 9.

labdarúgás

mentő

sérülés

baranya vármegye

harmadosztály

