ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
basketball
Nyitókép: taka4332/Getty Images

Felfüggeszthetik az izraeli kosárcsapatokat, ha a NOB azt javasolja

Infostart / MTI

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) kész kizárni az izraeli csapatokat az égisze alatt zajló sorozatokból, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ilyen értelmű ajánlást tesz.

Erről a spanyol Mundo Deportivo sportújság számolt be FIBA-forrásra hivatkozva. "A nemzetközi szövetség továbbra is a NOB irányelveire és ajánlásaira támaszkodik. Jelenleg nincsenek korlátozások az izraeli sportolókra vagy az izraeli csapatokra nézve" – idézte a spanyol lap a nem nevesített FIBA-képviselőt.

A Mundo Deportivo az Euroliga közleményét is idézte, amely szerint a legjobb európai férfi klubok sorozatát szervező ligának nem áll szándékában felfüggeszteni a Makkabi Tel Aviv és a Hapoel Tel Aviv csapatait.

"A kosárlabda hídként szolgál, amely egyesíti az embereket, nem pedig elválasztja őket. Ezért a mi felelősségünk, hogy a geopolitikai konfliktusoktól függetlenül cselekedjünk" – áll a dokumentumban.

A FIBA-nak az izraeli csapatokkal kapcsolatos álláspontjának firtatása az után erősödött fel, hogy ENSZ-szakértők a gázai konfliktus miatt arra kérték az Európai (UEFA) és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA): függesszék fel az izraeli klubcsapatok és válogatottak részvételét a nemzetközi sorozatokon. Az UEFA a maga részéről azt közölte, hogy nem érkezett hozzá hivatalos kérés az izraeliek kirekesztésére, és nincsenek intézkedések ilyen eljárásra vonatkozóan.

Kezdőlap    Sport    Felfüggeszthetik az izraeli kosárcsapatokat, ha a NOB azt javasolja

kosárlabda

izrael

nob

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada

Európai ősbemutatóval is készül a Centrál Színház új, generációk évada
A generációk találkozásáról és a köztük lévő párbeszédről szól a Centrál Színház 2025/2026-os évada. Még idén megemlékeznek a teátrum sokat játszott szerzőjéről, Woody Allenről is, akinek közelgő 90. születésnapján az író-rendező legújabb drámájának európai ősbemutatóját tűzik műsorra. Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója az InfoRádiónak elmondta azt is, hogy idéntől korlátozott VIP jegyek megvásárlásával a színház fennmaradását és munkáját is támogathatják a nézők.
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Rejtélyes drónok tűntek fel, kemény üzenetet küldött Magyarországnak Zelenszkij - Háborús híreink szombaton

Péntek este azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén. Eközben Volodimir Zelenkszij bejelentette, hogy felderítő drónok hatoltak be az ukrán légtérbe az ukrán-magyar határnál. A Honvédelmi Minisztérium ugyan visszautasította az ukrán államfő állítását. de Zelenszkij egy újabb videóüzenetében azt mondta, ha megismétlődik az eset, megfelelő választ fognak adni. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drónriasztás Ukrajnában - Magyarországról lépte át a határt az ismeretlen objektum

Drónriasztás Ukrajnában - Magyarországról lépte át a határt az ismeretlen objektum

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drones seen over Danish military bases in latest air disruption

Drones seen over Danish military bases in latest air disruption

Drones were detected near at Karup airbase, following a series of incidents that disrupted airports this week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 26. 21:21
Búcsúzik egy legenda, aki mindent megnyert – „Busquets nélkül Xavi sem lett volna Xavi, Messi sem Messi”
2025. szeptember 26. 19:54
A Liverpool elvesztette egyik kulcs emberét
×
×
×
×