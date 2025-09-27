Felfüggeszthetik az izraeli kosárcsapatokat, ha a NOB azt javasolja

Erről a spanyol Mundo Deportivo sportújság számolt be FIBA-forrásra hivatkozva. "A nemzetközi szövetség továbbra is a NOB irányelveire és ajánlásaira támaszkodik. Jelenleg nincsenek korlátozások az izraeli sportolókra vagy az izraeli csapatokra nézve" – idézte a spanyol lap a nem nevesített FIBA-képviselőt.

A Mundo Deportivo az Euroliga közleményét is idézte, amely szerint a legjobb európai férfi klubok sorozatát szervező ligának nem áll szándékában felfüggeszteni a Makkabi Tel Aviv és a Hapoel Tel Aviv csapatait.

"A kosárlabda hídként szolgál, amely egyesíti az embereket, nem pedig elválasztja őket. Ezért a mi felelősségünk, hogy a geopolitikai konfliktusoktól függetlenül cselekedjünk" – áll a dokumentumban.

A FIBA-nak az izraeli csapatokkal kapcsolatos álláspontjának firtatása az után erősödött fel, hogy ENSZ-szakértők a gázai konfliktus miatt arra kérték az Európai (UEFA) és a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (FIFA): függesszék fel az izraeli klubcsapatok és válogatottak részvételét a nemzetközi sorozatokon. Az UEFA a maga részéről azt közölte, hogy nem érkezett hozzá hivatalos kérés az izraeliek kirekesztésére, és nincsenek intézkedések ilyen eljárásra vonatkozóan.