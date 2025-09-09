Örmény-ír - Meghökkentő eredmény a magyar vb-csoport másik meccsén

Az örmények szombaton hazai környezetben 5-0-ra kaptak ki a Nemzetek Ligája-címvédő portugáloktól, míg az írek kétgólos hátrányból mentettek pontot Dublinban a magyarokkal szemben.

A harmadik fordulóban, október 11-én az örmények a magyarok vendégeként lépnek pályára, míg az írek Portugáliába látogatnak.

Eredmény, európai vb-selejtező, F csoport, 2. forduló:

Örményország-Írország 2-1 (1-0)

gól: Szpercjan (45+1., 11-esből), Ranos (51.), illetve Ferguson (57.)

A csoport eddigi mérkőzései:

1. forduló:

Örményország-Portugália 0-5 (0-3)

Írország-Magyarország 2-2 (0-2)

Az F csoport további programja:

3. forduló, október 11., szombat:

Magyarország-Örményország, Puskás Aréna 18.00

Portugália-Írország, Lisszabon 20.45

4. forduló, október 14., kedd:

Írország-Örményország, Dublin 20.45

Portugália-Magyarország, Lisszabon 20.45

5. forduló, november 13., csütörtök:

Örményország-Magyarország, Jereván 18.00

Írország-Portugália, Dublin 20.45

6. forduló, november 16., vasárnap:

Magyarország-Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália-Örményország, Lisszabon 15.00