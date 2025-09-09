Örmény-ír - Meghökkentő eredmény a magyar vb-csoport másik meccsén

Az örmények szombaton hazai környezetben 5-0-ra kaptak ki a Nemzetek Ligája-címvédő portugáloktól, míg az írek kétgólos hátrányból mentettek pontot Dublinban a magyarokkal szemben.
A harmadik fordulóban, október 11-én az örmények a magyarok vendégeként lépnek pályára, míg az írek Portugáliába látogatnak.
Eredmény, európai vb-selejtező, F csoport, 2. forduló:
Örményország-Írország 2-1 (1-0)
gól: Szpercjan (45+1., 11-esből), Ranos (51.), illetve Ferguson (57.)
A csoport eddigi mérkőzései:
1. forduló:
Örményország-Portugália 0-5 (0-3)
Írország-Magyarország 2-2 (0-2)
Az F csoport további programja:
3. forduló, október 11., szombat:
Magyarország-Örményország, Puskás Aréna 18.00
Portugália-Írország, Lisszabon 20.45
4. forduló, október 14., kedd:
Írország-Örményország, Dublin 20.45
Portugália-Magyarország, Lisszabon 20.45
5. forduló, november 13., csütörtök:
Örményország-Magyarország, Jereván 18.00
Írország-Portugália, Dublin 20.45
6. forduló, november 16., vasárnap:
Magyarország-Írország, Puskás Aréna 15.00
Portugália-Örményország, Lisszabon 15.00