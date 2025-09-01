A világ országainak feléből érkezik futó Budapestre a következő hétvégén

A rendező Budapest Sportiroda közölte, hogy 115 ország 6200 külföldi futója lesz ott a jubileumi verseny rajtjánál, ami hatalmas növekedés a tavalyi rekordhoz képest. A félmaratoni táv egyéni mezőnyének csaknem 40 százalékát külföldiek alkotják - nemzetközi viszonylatban is csak kevés város mondhatja el magáról, hogy egy szabadidős eseményre ilyen nagy arányban érkezzenek a rendező országon kívülről.

A legnépesebb külföldi csapatok hagyományosan a környező és nyugat-európai országokból érkeznek: a britek és szlovákok mellett a németek, csehek, lengyelek és franciák idén is több száz fős csoporttal képviseltetik magukat. A futókaraván a világ távolabbi pontjairól is rendkívül sok futót vonz: több mint százan érkeznek Brazíliából és az Egyesült Államokból, de Japánból, Kínából, Kenyából, Indiából és Ausztráliából is.

A korábbi évekre vonatkozó KPMG elemzés alapján a Budapestre érkező külföldi futóturisták és kísérőik (átlagosan 1,5 fő) átlagos tartózkodási ideje 2,8 nap, együttesen nagyságrendileg 40 ezer vendégéjszakát töltenek el a fővárosban. Több mint kétharmaduk repülővel érkezik, 62 százalék kereskedelmi szálláshelyen - szálloda, panzió - száll meg, további 30 százalékuk pedig bérelt apartmant vesz igénybe.

Összességében is minden idők legnépesebb mezőnye indul a versenyen, több mint 20 ezer futó nevezett. A 40. Wizz Air Budapest Félmaraton egyénileg, párosban és trióban teljesíthető távjai teljesen beteltek, a szervezők teltházat jelentettek. A rajtközpont melletti terület pedig igazi fesztiválhelyszínné változik, ahová a futók mellett további tízezrek látogatnak majd el.

"Ezzel a rekordlétszámmal Budapest vastag betűvel szedett a nemzetközi futótérképen, szeptember 7-én pedig egy napra Európa futófővárosává válik. Az, hogy közel dupla annyi külföldi érkezik hozzánk, mint tavaly, az elmúlt évek munkájának és Budapest egyedülálló szépségének közös gyümölcse. Büszkék vagyunk arra, hogy ennyi futó számára mi adhatjuk meg az őszi szezon indító élményét, egy felejthetetlen futóünnepet a Duna-parton – mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője.

A 40. Wizz Air Budapest Félmaraton szeptember 7-én, vasárnap a Pázmány Péter sétányról indulva a Duna mentén, Budapest festői szépségű, világörökségi helyszíneket is érintő útvonalon vezeti végig a futókat.